Brexit, "scenario da apocalisse" per il Regno Unito/ Londra, senza accordo con Ue "carenza di cibo e medicine"

Brexit, "scenario da apocalisse" per il Regno Unito: senza un accordo per l'uscita dall'Ue, Londra dovrà fare fronte a "carenza di medicine, cibo e carburante"

Brexit, "scenario da apocalisse" per il Regno Unito: il Sunday Times rivela che gli alti funzionari del governo per il ministro David Davis hanno stilato un programma “sanguinoso” per Londra senza un accordo con l’Unione Europea. Ripercorriamo le tappe della vicenda: lo scorso 23 giugno 2016 nel Regno Unito e a Gibilterra si è tenuto il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea e il risultato ha visto prevalere i favorevoli (51,9 per cento) sui contrari (48,1 per cento). La prima sessione dei negoziati d’uscita a Bruxelles ha avuto luogo il 19 giugno 2017, seguita dall’abbandono della Gran Bretagna alla convenzione sulla pesca siglata nel 1964. Il 12 settembre 2017 la Camera dei Comuni ha approvato il Great Repeal Bill, atta ad assorbire la legislazione europea in quella nazionale e ad aborgare l’European Communities Act (1972). Il 23 settembre 2017 il clima di tensione si alza, con Moody’s che ha declassato il rating dell’affidabilitù creditizia del Regno unito da Aa1 a Aa2. Theresa May, premier britannica, lo scorso 10 novembre 2017 ha proposto l’uscita del Regno Unito dall’Ue per il 29 marzo 2018, con le trattative ancora in ballo. Lo scorso 19 marzo, infine, è stato raggiunto un accordo di massima sul periodo di transizione: tutto resterà invariato fino al 31 dicembre 2020.

E l’inchiesta pubblicata dal Sunday Times è destinata a creare scalpore. Il governo di Theresa May starebbe infatti pianificando già da ora tutte le azioni necessarie per affrontare uno “scenario da Apocalisse”. Qualora il 29 marzo la Gran Bretagna uscisse dall’Unione europea, entro due settimane da quella data nel Paese è prevista la carenza di medicine, di cibo e di carburante. E l’esecutivo britannico sta lavorando per pianificare gli interventi di emergenza in vista del collasso del porto di Dover “già dal primo giorno”. Davis, ministro per la Brexit, ha messo a punto tre scenari per una Brexit senza accordo: il primo definisce la situazione ‘mite’, il secondo definisce la situazione ‘seria’ ed il terzo definisce la situazione addirittura ‘Armageddon’, ovvero ‘Apocalisse’. “Nel secondo scenario, quindi neanche il peggiore, il porto di Dover collassa il primo giorno. I supermercati in Cornovaglia e Scozia finiranno il cibo entro un paio di giorni e gli ospedali esauriranno i medicinali entro due settimane”, queste le parole di una fonte anonima ai microfoni del quotidiano britannico. Per questo motivo servirebbero voli charter o aerei Raf per il trasporto di cibo e medicine.

