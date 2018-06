VULCANO DEL FUEGO, ERUZIONE IN GUATEMALA: ALMENO 25 MORTI/ Video ultime notizie: paura per 1,7 mln di persone

Guatemala, eruzione Vulcano del Fuego: scenario apocalittico e bilancio drammatico. Si parla di almeno 25 morti, decine di feriti e oltre 3000 sfollati.

04 giugno 2018 - agg. 04 giugno 2018, 10.41 Emanuela Longo

Guatemala, eruzione Vulcano del Fuego

Tragedia in Guatemala: nel corso delle ultime ore l’eruzione del Vulcano del Fuego ha provocato morti, danni e gravi feriti. Sono almeno venticinque le persone che hanno perso la vita secondo le ultime notizie, con centinaia di feriti, di cui molti gravi. Costantemente attivo, il Vulcano in questione ha vissuto il periodo di maggiore avvitià nel 2002 e le sue eruzioni sono state molto più piccole e contenute rispetto a quanto sta accadendo nel corso di queste ore. 1,7 milioni di guatemaltechi minacciate dalla lava e dai lapilli del Volcan de Fuego, con le autorità al lavoro per mettere in salvo i cittadini sotto scacco: tra le ultime direttive, quella di utilizzare delle mascherine per non respirare le polveri vulcaniche. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che respirare queste polveri può causare forti irritazioni all’apparato respiratorio. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

GUATEMALA, ALMENO 25 MORTI

La violenta eruzione del Vulcano del Fuego, a sud ovest di Città del Guatemala, capitale del Guatemala, ha già fatto registrare le prime drammatiche conseguenze. Stando alle notizie rese da TgCom24, si tratta al momento di un bilancio alquanto provvisorio ma già terribile in quanto almeno 25 persone sarebbero rimaste uccise e almeno una ventina ferite. Il bilancio delle vittime, tuttavia, potrebbe ulteriormente aggravarsi con il passare delle ore alla luce dell'ampio numero di persone che risultano attualmente disperse. In tanti abitanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Al momento si parla di almeno 3100 abitanti ma anche in questo caso non è detto che il numero possa salire vertiginosamente con il passare del tempo. I numeri, dunque, restano ancora provvisori ma ciò che è certo è che il Vulcano del Fuego attualmente ha messo sotto scacco 1,7 milioni di persona. Nel corso della giornata potrebbero essere ancora numerose le persone costrette alla fuga anche per via della cenere rovente che sta ricoprendo le case, costringendo in tanti ad abbandonare le proprie dimore.

SCENARIO APOCALITTICO

Lo scenario che si sta presentando nella cittadina di Antigua Guatemala è a dir poco apocalittico. Il Vulcano del Fuego, con la sua eruzione, ha già fatto registrare numeri che saranno destinati ad essere tristemente ricordati ma che potrebbero anche diventare più severi con il passare delle ore. Il vulcano misura 3763 metri e rappresenta uno dei più attivi dell'America centrale. Quella che si è registrata nelle passate ore è la seconda eruzione dall'inizio dell'anno. Con la sua nuova attività, ha contribuito allo spargimento di lapilli e cenere a oltre 4 chilometri di altezza. Stando a quanto reso noto dal Coordinamento nazionale per il controllo delle calamità, uno spesso strato di cenere ha già ricoperto abbondantemente auto e case nei pressi dei vicini villaggi di San Pedro Yepocapa e Sangre de Cristo. In lontananza è possibile notare la grande colonna di fumo denso e scuro che si innalza, a circa 4 miglia nel cielo. La visibilità è ovviamente esigua, ragion per cui, come spiega RaiNews, è stato ritenuto necessario chiudere l'aeroporto internazionale di Guatemala City.

