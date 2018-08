Forza Spaziale USA: annunciata la nuova armata/ Ultime notizie: proteggerà dagli attacchi ‘extra-terrestri'

Forza Spaziale USA: annunciata la nuova armata. Ultime notizie: proteggerà dagli attacchi ‘extra-terrestri'. Ne ha parlato ieri al Pentagono il vice-presidente Pence

Nasce la nuova Space Force USA

Gli Stati Uniti sono pronti a costituire una nuova forza armata con l’obiettivo di difendere la nazione dalle minacce che potrebbero giungere dallo spazio. Ad annunciarlo è stato giovedì mattina, durante una conferenza stampa al Pentagono, il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence. La notizia non è proprio un inedito, visto che già lo scorso mese di giugno il presidente Donald Trump aveva twittato “Space Force all the way!” (“Forza spaziale, avanti tutta!”), riferendosi appunto alla volontà di costituire una nuova armata Usa. Stando a quanto scrivono i colleghi del New York Times, l’idea era stata accolta inizialmente con scetticismo dai vertici militari americani, ma ora il progetto appare serio e realizzabile.

IL NUOVO LOGO DELLA SPACE FORCE

La nuova branchia dell’esercito militare degli Stati Uniti dovrebbe essere inizialmente alle dipendenze dell’aviazione, per poi divenire la sesta branchia dopo esercito, marina, guardia costiera, corpo dei marines e appunto aviazione. Gli esperti sono convinti che sia la Cina quanto la Russia stiano per realizzare delle armi in grado di distruggere i satelliti americani, e di conseguenza, gli Stati Uniti sono pronti a dotarsi di apposite misure di difesa. Nel frattempo è già stato realizzato il logo per la “Space Force”, o meglio ne sono stati realizzati diversi, inviati ai sostenitori di Trump che dovranno scegliere il più bello secondo i propri gusti personali.

