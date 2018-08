LA TURCHIA SPAVENTA L’EUROPA: LIRA AI MINIMI STORICI/ Ultime notizie: la dura replica di Erdogan

Turchia, il crollo della lira spaventa la Bce: mercati spaventati, con la Borsa di Milano fanalino di coda in Europa. Le dichiarazioni del presidente turco Erdogan.

10 agosto 2018 - agg. 10 agosto 2018, 12.17 Annalisa Dorigo

Erdogan - Turchia

Situazione economico-finanziaria molto preoccupante in Turchia. Il presidente Erdogan accusa alcuna nazioni non meglio precisate, di aver architettato una campagna ad hoc per affossare il suo paese, ma i dati diffusi da Bloomberg sono chiari ed allarmanti: la lira turca ha infatti toccato un nuovo minimo storico rispetto al dollaro, arrivando a perdere fino al 13.5% sulla moneta "verde". Massimo storico invece per il bond governativo a dieci anni, pari al 22.82%, contro il precedente 18.85%. Una discesa della Lira turca derivante, come scrive TgCom24.it, dalla tensioni crescenti fra la Turchia e gli Stati Uniti, nonché dalla preoccupazione crescente da parte dei creditori della zona Ue. Una delegazione turca aveva fatto visita a Washington negli scorsi giorni per trattare alcune questioni, ma dopo tale vis-a-vis la situazione non è migliorata, come invece sperava Ankara. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MERCATI AGITATI

Apertura in rosso per la Borsa di Milano, preoccupata per il crollo della lira turca, che a cascata moltiplica i timori sulle banche. La moneta turca è scesa ai nuovi minimi storici arrivando oltre quota 6 per un dollaro (perdendo un terzo di valore da inizio anno) e da un'inflazione galoppante con i rendimenti dei titoli di Stato decennali che fermi al 20%. Il FTSE MIB è tra i listini peggiori d'Europa, seguito da Francoforte e Madrid, con Unicredit maglia nera, che ha ceduto circa il 3%. In generale comunque è tutto il settore bancario a soffrire con forti vendite anche per Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Ubi Banca. A peggiorare la preoccupazione globale, ci ha pensato un articolo del Financial Times, che descrive la Bce come "preoccupata" per la situazione turca e in particolare per l'esposizione di alcune banche verso quell'economia ( i nomi sono proprio quelli di Unicredit oltre che della spagnola Bbva e della francese Bnp Paribas).

LE DICHIARAZIONI DI ERDOGAN

In risposta ai timori delle Borse riguardanti l'economia turca, è intervenuto il ministro delle Finanze, genero di Erdogan, secondo il quale l'inflazione verrà dimezzata entro il 2020. Il ministro ha inoltre precisato che le banche sono forti grazie al loro surplus di capitale. Lo scorso giovedì, invece, era stato lo stesso Erdogan ad esprimersi in merito all'economia del proprio Paese, denunciando quelle che ha definito 'campagne diffamatorie' contro la Turchia. "Ci sono diverse campagne in corso, non prestate loro alcuna attenzione", aveva precisato, come confermato dalla Reuters. "Non dimenticate questo: se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro diritto, il nostro Allah". Nella giornata odierna è atteso un altro discorso da parte di Erdogan al quale i mercati guardano con grande attenzione. Oltre al crollo della lira turca, preoccupa che i creditori locali non si siano protetti dalle oscillazioni e siano in difficoltà dal restituire i prestiti sottoscritti in valuta estera.

© Riproduzione Riservata.