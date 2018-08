Perù, intossicati dopo banchetto del funerale: 10 morti/ Pesticidi nel cibo servito, 21 in condizioni gravi

Perù, intossicati dopo banchetto del funerale: 10 morti. Pesticidi nel cibo servito, 21 in condizioni gravi. Fra i deceduti anche due figli dell'uomo appena sepolto

Tragedia ad un banchetto post-funerale in Perù

Un gravissimo episodio di intossicazione si è verificato negli scorsi giorni in Perù, causando la morte di diverse persone. Come riferito dai colleghi del quotidiano Il Messaggero, il fatto è avvenuto durante un banchetto in un ristorante sito nel villaggio di San Jose de Ushua, in Perù, organizzato dopo il funerale di un cittadino del posto. I compaesani si sono riuniti come da tradizione in Sud America, per accompagnare la dipartita del loro caro, ma dopo aver mangiato il cibo servito, si sono sentiti male uno dietro l’altro. Gli invitati hanno infatti iniziato ad accusare una fortissima nausea, con annessi dolori di stomaco insopportabili.

DIECI PERSONE DECEDUTE

Subito sono stati allertati i medici e i paramedici, ma dieci persone fra i 12 e i 78 anni, fra cui due figli dell’uomo seppellito, sono deceduti. Moltissimi invece gli intossicati, fra cui una bimba di due anni, il sindaco del villaggio, e una donna incinta, 21 dei quali versano in gravi condizioni. Come riferito dal ministro della Sanità Silvia Pessah, sembra che le persone si siano intossicate per via della presenza nel cibo di organofosfati, sostanze che vengono utilizzate di solito nei pesticidi: in poche parole, il ristorante che ha fornito il cibo all’evento post-funerale, ha conservato lo stesso in contenitori che in precedenza conteneva appunto dei pesticidi. L’azienda è stata denunciata.

© Riproduzione Riservata.