SPARATORIA IN CANADA: 4 MORTI A FREDERICTON/ Ultime notizie, uccisi due poliziotti, fermato un sospettato

Sparatoria in Canada: 4 morti a Fredericton. Ultime notizie, la polizia: “Non uscite dalle vostre abitazioni”. Nuovo scontro a fuoco verificatosi nelle scorse ore in Nord America

10 agosto 2018

Sparatoria in Canada: 4 morti - Youtube

Giungono nuovi dettagli sulla sparatoria avvenuta in queste ore in Canada, precisamente a Fredericton. Un giornalista locale, come riferisce La Repubblica, ha udito quattro colpi di pistola sparati questa mattina attorno alle ore 8:20. Un sospetto è stato fermato, ma sarebbero quattro le persone decedute, fra cui due poliziotti. Sulla questione è intervenuto Justin Trudeau, il primo ministro canadese, che attraverso Twitter ha spiegato: «Terribili notizie ci giungono da Fredericton. Il cuore va a tutti colori che sono coinvolti nella sparatoria di questa mattina. Stiamo seguendo la situazione da vicino». Non sono stati resi noti altri particolari, con la polizia che ha anche invitato i vari cittadini della zona a rimanere in casa, e a non postare fotografie del luogo della sparatoria, che potrebbero aiutare i malviventi. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

TERRIBILE SCONTRO A FUOCO IN CANADA

Una violenta sparatoria si è verificata quest’oggi in Canada, precisamente nella zona residenziale di Fredericton in provincia di New Brunswick. Come riferito da alcuni organi di informazione online, a cominciare da Il Fatto Quotidiano, 4 persone sarebbero morte, e non è da escludere ci siano anche dei feriti. Le notizie che ci giungono dal nord dell’America sono ancora molto frammentate, e si sa solo che la polizia locale ha diramato attraverso i propri account social un avviso alla popolazione di non lasciare la propria abitazione. «Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm».

LA SPARATORIA E’ AVVENUTA QUESTA MATTINA

Tradotto significa, «Per favore, continuate a non recarvi presso l’area di Brookside Drive fra la Main e Ring Road. Un incidente ha provocato la morte di almeno 4 persone, ulteriori informazioni saranno disponibili appena avremo conferme». La polizia parla quindi di “incidente”, quando in realtà vi sarebbero alcune persone che avrebbero fatto fuoco anche se non si sa bene nei confronti di chi. Non sono stati inoltre rese note le identità delle vittime, e non è da escludere che fra le quattro vi siano anche gli stessi aggressori. La sparatoria sarebbe avvenuta alle ore 8:20 del mattino locali.

