CERCASI ACCAREZZATORE DI GATTI / Stipendio e casa gratuita nell'isola greca di Syros con 55 felini

Proposta di lavoro particolare dall'isola greca di Syros: si cerca un accarezzatore di gatti, che sappia prendersi cura di una colonna felina di 55 unità.

L'annuncio sulla carta sembra perfetto: si ricerca un accarezzatore di 55 gatti che risiedono nell'isola greca di Syros e che sono bisognosi di affetto e di qualche piccola cura medica. Non si tratta di una bufala del web ma di una vera e propria proposta di lavoro pubblicata dall'associazione God's Little People Cat Rescue nella sua pagina Facebook. Secondo quanto riportato nel post, la persona cercata deve avere delle caratteristiche ben precise: "Un amante dei gatti maturo e sinceramente appassionato che sappia come gestire molti mici e che ami la loro compagnia (...) Sto cercando qualcuno che possa subentrare nella gestione quotidiana del mio rifugio per gatti greco in mia assenza. Avrai 55 gatti di cui prenderti cura e dovrai essere in grado di tenerli d'occhio tutti, dar loro da mangiare e dare loro i farmaci di cui necessitano (se sei un veterinario addestrato o un’infermiera avrai un vantaggio nella nostra selezione)".

LE CARATTERISTICHE DELL'ACCAREZZATORE DI GATTI

Secondo quanto riporta l'annuncio del God's Little People Cat Rescue, l'accarezzatore di gatti deve essere una persona di circa 45 anni affidabile ed onesta, apprezzare la natura e la tranquillità ed essere in grado di rispondere alle esigenze dei felini. Essi, infatti, potrebbero avere bisogni di cure mediche, motivo per cui il loro nuovo amico deve portarli dal veterinario se necessario ed in seguito somministrare loro i medicinali richiesti. Lo stipendio per questa professione non viene indicato nell'annuncio dove si precisa che le ore giornaliere sono quelle di un lavoro part time (circa quattro ore) e il salario riflette il fatto che si ottiene la casa gratuitamente. L'abitazione che verrà messa a disposizione sarà moderna e con vista sul Mar Egeo. Elettricità e acqua saranno comprese nella cifra pattuita. Il lavoro sarà a lungo termine, ma verrà richiesto un minimo di sei mesi con un'introduzione di un mese all'inizio di ottobre.

