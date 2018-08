Dubai, beve un bicchiere di vino: madre e figlia in carcere 3 giorni/ L'incubo: "Pavimento cella come bagno"

Dubai, beve un bicchiere di vino: madre e figlia in carcere 3 giorni. Ultime notizie, l'incubo di Ellie Holman, "il pavimento della cella come bagno".

Dubai, beve un bicchiere di vino: madre e figlia in carcere 3 giorni, questo l’incubo vissuto dalla dottoressa Ellie Holman e dalla sua piccola. La donna ha raccontato ai microfoni del Daily Mail quanto successo negli Emirati Arabi: in volo da Londra, è stata tenuta in regime di detenzione a Dubai per tre giorni insieme alla figlia Bibi di appena quattro anni. Il motivo? Aver bevuto un bicchiere di vino durante il viaggio. Arrestata al Dubai Internation Airport, la quarantaquattrenne ha rivelato di essere stata trattenuta in una cella “puzzolente” e di essere stata costretta insieme alla piccola ad utilizzare “il pavimento del carcere come bagno”. Il suo passaporto è stato sequestrato dall’ufficio immigrazione e, soprattutto, ora rischia una condanna fino a un anno di reclusione. Ellie Holman, inoltre, non ha avuto la possibilità di contattare il marito Gary nel corso dei tre giorni.

"PAVIMENTO DELLA CELLA COME BAGNO"

“Non ho mai sentito piangere mia figlia come ha fatto all’interno del carcere”, il racconto straziante del noto medico di Sevenoaks, Kent. E la vicenda è stata economicamente impegnativa per la quarantaquattrenne: “Questa situazione mi è costata circa 30 mila sterline per la questione legale e per il mancato introito del mio lavoro. La pratica ora è chiusa”. I fatti si sono verificati lo scorso 13 luglio 2018, con Ellie Holman che ha bevuto un bicchiere di vino rosso nel corso della cena. Però le bevande alcoliche sono proibite sugli Emirates Airlines nella tratta Gran Bretagna-Dubai. Non è la prima volta che il medico visita gli UAE ma non le era mai capito nulla di simile. Ai microfoni del Daily Mail ha inoltre evidenziato il dramma vissuto dalla piccola Bibi: “Era inconsolabile, ho provato a farla stare meglio leggendole il suo libro nel corso dei giorni trascorsi in carcere”.

