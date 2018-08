Il Dalai Lama è malato: ha un cancro alla prostata/ Ultime notizie: chi sarà il suo successore?

E’ malato il Dalai Lama. Stando ad alcune fonti circolanti in India, il monaco buddista tibetano soffrirebbe di un tumore alla prostata. Come riportato dal Corriere della Sera, è molto probabile che fra pochi giorni l’83enne Tenzin Gyatso (questo il suo nome da "civile"), dovrebbe recarsi in Svizzera per sottoporsi ad un ciclo di radioterapia per cercare di debellare il cancro. In India danno però ormai per spacciato il 14esimo Dalai Lama del Tibet, visto che fonti informate raccontano che “la sua vita non durerà molto”. In realtà il medico vicino al monaco tibetano ha smentito tali voci, definendole semplicemente come fake news, ma il forte dubbio rimane.

CHI SARA’ IL SUO EREDE?

Di conseguenza sarebbero già iniziate le manovre per la grande successione, con l’attuale Dalai Lama che è in carica da ben 68 anni, e precisamente dal novembre del 1950. Molti quelli convinti che l'erede non potrà avere la forza carismatica di Tenzin Gyatso, con lo stesso leader che già nel 2014 aveva ipotizzato la fine della stessa istituzione dei monaci, invitando i suoi seguaci a non cercare la sua reincarnazione. L’elezione di un eventuale nuovo Dalai Lama è inoltre una questione anche politica, visto che la Cina non intende individuare una figura scomoda, e di conseguenza non è da escludere che vengano soddisfatte le richieste di Sua Santità, congelando il tempo al 14esimo Dalai Lama.

