Romania, 440 feriti negli scontri al corteo anti corruzione/ Ultime notizie, il presidente: “Polizia brutale"

Romania, 440 feriti negli scontri al corteo anti corruzione. Ultime notizie, il presidente Iohannis: “Polizia brutale". Violenti scontri fra manifestanti e forze dell'ordine a Bucarest

Violenti scontri in Romania

Violenti scontri si sono verificati nelle scorse ore in Romania, precisamente a Bucarest. Come riferito da La Repubblica, almeno 440 persone sono rimaste ferite, tutte bisognose di cure mediche, dopo essere entrate in contatto con gli agenti in tenuta anti-sommossa: 65 le persone ricoverate, e fra questi anche 9 poliziotti. La gente è scesa in piazza per rendere pubblico il proprio dissenso nei confronti della diffusa corruzione presente nel paese. Numerose le reazioni negative dopo gli scontri, a cominciare dal presidente Klaus Iohannis, che ha parlato di «brutale intervento della polizia».

SCONTRI FRA MANIFESTANTI E POLIZIA

Fra i feriti non vi sono persone in gravi condizioni; la maggior parte ha subito delle lesioni superficiali alla testa, mentre molti si sono rivolti alle strutture ospedaliere a seguito dei lanci di gas lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine. L’appello ai manifestanti è stato lanciato dalle forze di opposizione, e sono state diverse migliaia le persone che si sono ritrovate nella piazza antistante il palazzo del governo di Bucarest. Fra questi vi erano anche molti manifestanti provenienti da altri paesi dell’Europa. La polizia ha cercato di contenere la folla con i cannoni ad acqua, e i manifestanti hanno replicato con lanci di pietre, bottiglie e fumogeni. C’è il forte sospetto che gruppi di hooligan si siano infiltrati fra i manifestanti.

© Riproduzione Riservata.