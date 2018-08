Usa: meccanico ruba aereo e si schianta su un'isola/ Video, decollo da Seattle e inseguimento degli F15

Aereo parte da Seattle e si schianta al suolo

Una vicenda assurda quella con protagonista un meccanico della compagnia aerea Alaska Airlines, al lavoro presso l’aeroporto internazionale Seattle Tacoma. L’uomo ha rubato un aero di linea in sosta, dell’azienda per cui lavorava, decollando senza permesso per poi andarsi a schiantare al suolo. Attimi di tensione crescente nel nord ovest degli Stati Uniti, visto che nessuno era a conoscenza delle intenzioni del ladro di aerei, ed era molto probabile la motivazione terroristica. L’uomo ha invece sorvolato il Puget Sound per poi suicidarsi in solitario in un terreno disabitato. Ed Troyer, portavoce del dipartimento dello sceriffo della Pierce County, ha confermato che il ladro aveva intenti suicidi attraverso Twitter.

IL VIDEO DELLO SCHIANTO

Una volta rubato l’aereo è subito partito il piano di sicurezza, e da una base di Portland, come riferito dai colleghi de La Repubblica, si sono alzati in volo due caccia dell’aviazione militare Usaf, due F15 che hanno inseguito e scortato l’aero di linea fino a che quest’ultimo non si è schiantato sull’isola di Ketron. L’uomo ha comunicato durante il volo con la torre di controllo, con i tecnici che hanno consigliato una pista su cui atterrare alla vittima, che ha però ignorato ogni richiesta. L’aereo utilizzato per il suicidio era un Bombardier Q400 che può trasportare poco meno di 80 passeggeri. Qui uno dei tanti video pubblicati in rete sull’accaduto.

