Cantante 25enne stuprata e uccisa in Costa Rica/ Ultime notizie: voleva girare il mondo da sola, due arresti

Cantante 25enne stuprata e uccisa in Costa Rica: Maria Matus sognava di girare il mondo in solitaria e far conoscere la sua musica. Due uomini arrestati.

12 agosto 2018 Emanuela Longo

Maria Matus Tenorio, stuprata e uccisa

Una fine oltremodo tragica quella riservata a Maria Matus Tenorio, giovane cantante messicana di 25 anni, stuprata ed uccisa durante un viaggio in solitaria in Costa Rica. Girare il mondo e far conoscere la sua musica erano i suoi sogni più grandi e proprio di quel paese straniero la ragazza si era letteralmente innamorata, come dimostrato da alcune sue frasi postate sotto le ultime foto che la ritraevano felice e sorridente sui social. Il viaggio in Costa Rica avrebbe rappresentato la prima tappa del suo giro del mondo accompagnata solo dai suoi sogni e dalle sue passioni ma a lei non poteva essere riservata fine peggiore. Corriere.it, citando il Daily Star ripercorre le ultime giornate vissute dalla cantante e musicista messicana, partita solo una settimana fa e diretta in Costa Rica. Secondo le prime ricostruzioni, Maria si trovava insieme ad una donna inglese, incontrata durante il suo viaggio, quando è stata aggredita da due uomini nel tentativo di derubarla. In pochi istanti la 25enne sarebbe rimasta da sola in balia dei suoi due aggressori, mentre la donna con la quale era in compagnia si allontanava nel tentativo di chiedere aiuto alla guardia di sicurezza.

CERIMONIA IN SUO ONORE SUL LUOGO DEL DELITTO

Esquivel Cerdas e Benavides Mendoza: sono questi i nomi dei presunti aggressori di Maria Matus Tenorio, giovane cantante 25enne la cui vita si è interrotta bruscamente in Costa Rica, prima tappa del suo viaggio dei sogni in giro per il mondo. Il primo l'avrebbe aggredita violentemente mentre il secondo l'avrebbe prima violentata sessualmente, poi annegata in mare e lasciata morire. Il suo corpo ormai privo di vita è stato rinvenuto sulla spiaggia di El Carmen, a Santa Teresa del Cobano. I due presunti aggressori sono già stati assicurati alla giustizia. Dopo il terribile fatto di cronaca, non sono mancate le reazioni di sconcerto ed in centinaia sono scesi in piazza in Costa Rica al grido di "Non una di meno". Proprio due giorni fa, spiega Repubblica.it, sulla medesima spiaggia divenuta teatro dello stupro e poi dell'assurdo delitto si è svolta una cerimonia in memoria della cantante uccisa brutalmente. Durante la cerimonia è stato trasmesso l'audio della madre della giovane: "Il suo nome era Maria Trinidad ma avevo deciso di chiamarsi Mar.. è proprio al mare è finita la sua vita".

