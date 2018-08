Charlottesville, flop manifestazione suprematisti bianchi/ Ultime notizie Usa, scontri antifascisti-polizia

13 agosto 2018 Niccolò Magnani

Scontri a Washington dopo manifestazione suprematista a Charlottesville (LaPresse)

Un anno dopo gli scontri e le vittime di Charlottesville, la prima manifestazione organizzata dai suprematisti bianchi per contestare quanto avvenuto 12 mesi fa è stata un autentico flop: poche partecipazioni e ridotto il timore della vigilia che pensava ad un’altra giornata folle come quel 12 agosto 2017, quando un 20enne razzista investì con la propria auto un gruppo di manifestanti antifascisti giunti a Charlottesville proprio per contrastare il corteo dei suprematisti bianchi (organizzato per protestare contro la rimozione della stata del generale Robert Lee, leader dell’esercito confederato). In quel disastro ci furono diversi feriti e una 32enne morta schiacciata dall’auto. La “Unite the Right 2” ha riscosso molta poca partecipazione, eppure la contromanifestazione organizzata dagli antirazzisti e antifascisti ha visto molte più presenze e soprattutto molti più scontri con le autorità rispetto ai suprematisti bianchi. Come ha spiegato il capo della polizia di Washington, «Una persona è stata arrestata dopo alcuni tafferugli tra antifascisti e polizia avvenuti davanti alla Casa Bianca al termine di una giornata segnata da un corteo dell'ultradestra che ha scatenato una affollata contromanifestazione».

FLOP DELLA MANIFESTAZIONE SUPREMATISTA

Non c’è dunque stata la contromanifestazione a Charlottesville, proprio per evitare guai peggiori come quelli dello scorso anno, eppure nel corteo anti-fascista davanti alla residenza di Donald Trump ha sortito molto più rumore e caos rispetto alla “Unite the Right 2”. Il sindaco di Washington Muriel Bowser ha ringraziato il dipartimento di polizia per il successo ottenuto «nel consentire il pacifico svolgimento della manifestazione nel rispetto del Primo emendamento». La tensione però c’è stata con le cariche della polizia contro i manifestanti antirazzisti che tentavano di attaccare un manipolo dell’ultradestra giunta nella capitale dopo Charlottesville (che si trova invece in Virginia, ndr). Jason Kessler, organizzatore della marcia suprematista, ha definito la loro iniziativa del tutto pacifica: «Guardate, questa è una manifestazione moderata, no? Sono stato a Washington per una settimana e mi hanno parlato di questa manifestazione come se fossimo sul punto di bombardare Pearl Harbor». Un anno fa, però, non fu proprio del tutto “pacifica”…

