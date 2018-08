Norvegia, ministro anti-migranti si innamora della rifugiata ex Miss Iran/ Lo xenofobo Sandberg si è dimesso

Ministro per la Pesca in Norvegia si dimette dopo viaggio in Iran con la compagna ex Miss e rifugiata: Per Sandberg, xenofobo anti-migranti, ha "cambiato" le sue idee politiche

13 agosto 2018 Niccolò Magnani

Norvegia, il Ministro e la compagna ex Miss Iran (Facebook Per Sanbderg)

“L’amore vince (quasi) sempre”: dalla Norvegia arriva la storia “dell’estate” che unisce il tema dei migranti con un po’ di sano “gossip” che sotto l’ombrellone non guasta mai: lui, ministro della pesca (sì, in Scandinavia esiste anche questo..) convintamene xenofobo e populista. Lei invece, bellissima ex Miss Iran ma anche rifugiata dal suo Paese per sfuggire da un matrimonio combinato: l’incontro è passione e Per Sandberg di colpo “vira” l’intera sua politica cambiando radicalmente le sue opinioni fino a qualche anno fa espresse in modalità molto “alla Salvini”. La notizia emerge in questi giorni perché il suddetto Ministro ha deciso di dimettersi in seguito ad un viaggio in Iran proprio con la di lui compagna Bahareh Letnes, meravigliosa ex Miss Iran più giovane di lui di ben 30 anni. Anni fa il Ministro usava dire frasi del genere, «razze, religioni e culture diverse non devono mescolarsi», oppure anche «Se continuiamo così in certi fiordi della Norvegia regnerà solo la sharia (la legge islamica, ndr)». Era un collezionista di polemiche xenofobe, poi però qualcosa è cambiato: ha conosciuto la reginetta iraniana rifiutata politica in Norvegia e, fresco del divorzio con tre figli, si è subito innamorato abbandonando gradualmente i toni polemici anti-migranti.

IL MINISTRO SI È DIMESSO

A luglio la coppia chiacchierata si è recata in viaggio proprio in Iran, Paese che la Norvegia considera a rischio con tanto di foto ricordo postate sui social: l’ex Miss in Iran però non potrebbe più metterci piede e le polemiche sia in patria che in Scandinavia si sono complicate a tal punto da far chiedere le dimissioni da parte delle opposizioni al Ministro per la Pesca. Anche qualche suo collega di partito alla fine ha ceduto alle pressioni e ha criticato le scelte di Sandberg arrivando così alla scontata decisione finale di rassegnare il proprio incarico e dimettersi dal ruolo di Ministro. Non solo, Sandberg ha dovuto anche autoescludersi dal ruolo di vicecapo del Partito del Progresso norvegese: come spiega Repubblica, «Per l'opposizione quel viaggio ha legittimato il governo repressivo di un paese che, per di più, la Norvegia annovera tra quelli a 'rischio'. L'accusa, inoltre, è di non aver rispettato le più basilari norme sulla sicurezza».

