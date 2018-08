SPAGNA, CROLLA PASSERELLA AL FESTIVAL DI VIGO: 300 FERITI/ Video ultime notizie, rapper ha chiesto di saltare

Spagna, crolla passerella al Festival di Vigo: oltre 300 feriti. Ultime notizie video, cinque sono gravi: subacquei al lavoro per cercare possibili dispersi

13 agosto 2018 - agg. 13 agosto 2018, 12.14 Carmine Massimo Balsamo

Spagna, crolla passerella al Festival di Vigo

Tragedia sfiorata a Vigo, dove per il momento è di 266 feriti il bilancio del crollo di una sezione di una passerella in legno durante il festival "O Marisquino", evento di due giorni nella città della Galizia, che vedeva impegnato sul palcoscenico il rapper Rels B. A riferirlo sono le autorità locali, intervenute ieri con il dispiegamento di squadre di emergenza e subacquei. Sarebbero almeno 5, però, i feriti attualmente ricoverati in ospedali in gravi condizioni. Ma quali sono le ragioni che hanno portato al crollo della piattaforma? Come riportato dal quotidiano locale Faro de Vigo, alcuni testimoni oculari hanno dichiarato che la passerella di legno ha ceduto durante la prima canzone del concerto in corrispondenza della richiesta del rapper Rels B alla folla di saltare. (agg. di Dario D'Angelo)

SPAGNA, CROLLA PASSERELLA A FESTIVAL DI VIGO: OLTRE 300 FERITI

Spagna, crolla passerella al Festival di Vigo: oltre 300 feriti. L’episodio si è verificato ieri sera, domenica 12 agosto 2018: una grande folla era presente sul lungomare galiziano per assistere all’esibizione di un cantante rap Rels B nel corso del O marisquino, un evento di due giorni molto noto in Spagna. Ad un certo punto però la piattaforma è crollata e almeno trecento persone sono rimaste ferite: questo l’ultimo bollettino riportato da Jesus Vazquez Almunia, ministro della Sanità, ai microfoni di Radio Galega. Le persone rimaste lesionate hanno riportato fratture e trauma cranici, trasportati immediatamente all’ospedale Alvaro Cunqueiro. Sono cinque i feriti gravi, tra cui due ragazzi di 15 anni. Il crollo della piattaforma sul lungomare ha fatto fare un volo considerevole alle persone presenti, alcune delle quali sono finite direttamente in mare.

INDAGINI SULLE CAUSE DEL CROLLO

Al momento del crollo sono scattate le scene di panico, con decine di persone in fuga per cercare di mettersi in salvo. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di emergenza, con i subacquei che sono scesi in acqua per verificare che nessuno fosse rimasto intrappolato sotto la struttura. Al momento, riferisce la stampa spagnola, non ci sono morti accertati. Abel Caballera, esponente dei socialisti, ha sottolineato che sarà aperta una indagine per capire le cause del decesso. Enrique Cesar Lopez Veiga, presidente dell’Autorità portuaria di Vigo, ha sottolineato che si è trattato di un crollo strutturale, le sue parole ai microfoni di Cadena Ser. Molte delle persone coinvolte, tra cui molti ragazzi, sono state soccorse per ferite lievi e in stato di choc: sono attesi aggiornamenti sulle condizioni di salute per i feriti in maniera grave. Qui di seguito i video di quanto accaduto poco prima della mezzanotte

Cientos de jóvenes disfrutaban de un concierto en el puerto de Vigo cuando el suelo se vino abajo. Al menos 266 heridos de los cuales cinco están graves. https://t.co/2UDIKFJXCS pic.twitter.com/HQrhZZv8jm — EL MUNDO (@elmundoes) 13 agosto 2018

Escenas de pánico en Vigo: así fue el momento en el que una pasarela se desplomó durante el festival 'O Marisquiño' https://t.co/fSDbTiz1GG pic.twitter.com/wsXmNCPR0I — Antena3Noticias (@A3Noticias) 13 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.