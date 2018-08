Turchia, nuovo crollo lira "subito misure straordinarie"/ Ultime notizie, Erdogan attacca: "guerra economica"

Turchia, nuovo crollo lira "subito misure straordinarie": ultime notizie crisi Erdogan, la Banca centrale afferma che sarà "fatto il necessario", Borse europee giù

Turchia, nuovo crollo lira ma Ankara rilancia: "subito misure straordinarie". Il governo di Recep Tayyip Erdogan sta provando a fronteggiare una crisi che sta mettendo in ginocchio l’economia turca, anche s sono già state messe in pratica le contromisure necessarie. Berat Albayrak, ministro delle Finanze, come Erdogan ha parlato di “attacco” e ha evidenziato: “Da oggi in avanti le nostre istituzioni prenderanno i passi necessari e condivideranno gli annunci con il mercato”. Il ministro ha poi evidenziato che il governo “prenderà le misure necessarie con le banche e le autorità bancarie a un passo veloce”. Nel frattempo il presidente turco è tornato oggi, lunedì 13 agosto 2018, a puntare il dito contro tutti: "Stanno tentando di fare col denaro ciò che non sono riusciti a fare con le provocazioni e il colpo di stato. Questa è chiaramente una guerra economica".

"GUERRA ECONOMICA"

"Risponderemo a chi ha iniziato una guerra commerciale contro il mondo intero, inclusa la Turchia, virando verso nuove alleanze", l'avviso di Erdogan come riportano i colleghi dell'Ansa. Nel mirino del presidente ci sono in particolare gli Stati Uniti: "Questo Paese non cadrà nella trappola dei tassi di interesse, che sono uno strumento di sfruttamento per rendere i ricchi più ricchi e i poveri più poveri e coloro che dicono di affidarci all'Fmi vogliono che rinunciamo alla nostra indipendenza", diretto al tycoon Donald Trump. Nel frattempo la Banca Centrale ha evidenziato di aver adottato delle misure al fine di “supportare la stabilità finanziaria e sostenere l’effettivo funzionamento dei mercati”, sottolinea Il Fatto Quotidiano, con l’istituto che ha comunicato di essere pronto a “fornire tutta la liquidità di cui le banche hanno bisogno" e "monitorerà da vicino il mercato e la formazione dei prezzi e assumerà tutte le misure necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, se lo riterrà necessario".

