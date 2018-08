Orinatoi a cielo aperto a Parigi/ Vista Notre Dame e scuole: scoppia la polemica in Francia

Scoppia la polemica a Parigi, a seguito dei nuovi orinatoi posizionati nel capoluogo francese. Come sottolineato dai colleghi dell’edizione online de La Repubblica, si chiamano precisamente uritrottoir, e sono una sorta di vespasiani decisamente moderni, inediti e sicuramente poco intimi. Sono in poche parole dei cubotti alti circa un metro, posizioni all’aria aperta, con dei fiori in cima e un buco apposito che serve appunto per fare pipì. Il problema è appunto il fatto che tali aggeggi per espletare i propri bisogni, sono posizionati in zone sensibili della splendida città francese, come ad esempio a Notre Dame, in riva alla Senna (con vista sul fiume), o vicino ad una scuola.

VERRANNO TOLTI?

Secondo alcuni, soprattutto i residenti, c’è il rischio che si possa dare sfogo a qualche esibizionista, soprattutto tenendo conto degli studenti che passeranno numerosi di lì a breve. Inoltre, non è semplice centrare il buco, e di conseguenza è facilmente deducibile capire cosa vi sia attorno a questi “vasi”, e l’olezzo che gli stessi emanano. Infine, sottolineano alcuni, sono “maschilisti”, visto che per le donne sono impossibili da utilizzare. Il consiglio di zona pare intenzionato a difendere le opere architettoniche, sottolineando che quando scappa è sempre complicato trovare un luogo in cui farla, ma sono diversi gli oppositori: staremo a vedere come si chiuderà la vicenda.

