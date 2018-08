Strage studenti a Kabul: kamikaze fa 48 morti/ Ultime notizie Afghanistan, terrore e 70 feriti nella scuola

Afghanistan, attentato a Kabul: strage di 48 studenti dopo esplosione kamikaze. Ultime notizie, altri due attacchi contro la popolazione afghana. Terrore e vittime in tutto il Paese

15 agosto 2018 Niccolò Magnani

Attentato a Kabul: strage di studenti (LaPresse, immagini di repertorio)

È un orrore dopo l’altro quello che accade ormai da un decennio circa in Afghanistan: è notizia di questo pomeriggio e viene rilanciata dal Ministro della Sanità afghana, «è di almeno 48 studenti uccisi e 67 feriti il bilancio parziale di un attacco suicida contro una scuola privata nel centro di Kabul». Quanto riportato poi dalla Reuters parla di un vero e proprio massacro messo in atto da un singolo kamikaze che si è fatto esplodere all’interno dell’istituto-collegio che ospita decine di ragazzi e ragazze appena diplomati che si preparavano ai test d’ingresso per l’università. Il collegio infatti insegna materie scientifiche - come matematica, chimica e fisica - a diplomati della scuola superiore: il ministro Wahid Majroh ha spiegato che gli studenti uccisi si trovavano nella zona a maggioranza sciita della capitale, già più volte presa di mira dagli attentatori dell’Isis, ma al momento non vi sono stati ufficiali rivendicazioni. Di contro i talebani, smentiscono ogni possibile coinvolgimento nel vile attacco che ha generato altro panico e altro terrore nel Paese mediorientale.

LA GUERRA IN AFGHANISTAN CONTINUA..

L’orrore e il sangue scorre di continuo per quelle strade e la notizia dell’attentato al collegio ha purtroppo, di nuovo, fatto il giro del mondo in brevissimo tempo. Assieme alla strage degli studenti di cui ancora si attendono conferme sulle cifre esatte e i feriti gravi trasportati in ospedale, la giornata di oggi aveva già visto un’altra tragedia avvenuta ad est di Kabul: sei bambine tra i 10 e i 12 anni sono rimaste uccise dalla deflagrazione di un ordigno inesploso nella provincia orientale di Laghman. La guerra su più fronti prosegue in tutto l’Afghanistan e a rimanere come vittime, ogni volta, sono spesso cittadini inerti e innocenti sotto il peso delle bombe di diversa “marca” e “colore”. Nel frattempo, la giornata nefasta di oggi porta alla luce un terzo attentato, questa volta contro forze dell’ordine afgane e con una rivendicazione già rilanciata, quella dei talebani: almeno 35 militari e 9 poliziotti sono morti in un attacco a Baghlan nelle prime ore della giornata. Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha confermato l'attentato e il numero delle vittime su Twitter: «è l'ultimo di una serie di attacchi da parte egli insorti che hanno già fatto decine di vittime e continuano a tenere sotto pressione le forze governative in varie province del paese», spiega il report di Repubblica.

