Turchia, respinto il rilascio del pastore USA/ Ultime notizie, Andrew Brunson bloccato da Erdogan

Turchia, respinto il rilascio del pastore USA. Ultime notizie, Andrew Brunson bloccato dal presidente Erdogan, che non intende concedere nulla al rivale americano

Nuova richiesta di scarcerazione respinta del pastore americano Andrew Brunson, attualmente detenuto in Turchia. Come riferito poco fa dai colleghi dell’edizione online de La Repubblica, un tribunale ha deciso di non assecondare le richieste degli Stati Uniti, acuendo probabilmente ancora di più la crisi intercorsa fra le due nazioni. Il rilascio di Brunson è infatti all’origine dello scontro fra l’amministrazione Trump e Ankara, con la nazione americana che ha di conseguenza deciso di sanzionare duramente Erdogan, con conseguente crisi economico-finanziaria del suo paese.

L’ORGOGLIO DI ERDOGAN

Brunson è detenuto in Turchia dall’autunno del 2016, ed è accusato di terrorismo e spionaggio per essere legato ai golpisti di Fetullah Gulen. Come dicevamo, la ritorsione americana ha portato ad una crisi senza precedenti in Turchia, con la Lira che rispetto al cambio con il dollaro è ai minimi storici. Erdogan, in maniera forse fin troppo orgogliosa, non poteva però cedere alle richieste di Washington, ed ha di conseguenza trattenuto per l’ennesima volta il pastore. Ormai sta portando avanti da qualche giorno a questa parte questa sua campagna nazionalistica contro il nemico a stelle e strisce, e i cittadini sembrano seguirlo: dove finirà?

