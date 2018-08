Vermont, primo candidato transgender/ Ultime notizie: Christine Hallquist in corsa per il ruolo di governatore

Vermont, primo candidato transgender. Ultime notizie: Christine Hallquist in corsa per il ruolo di governatore nello stato più progressista degli Stati Uniti

Nel Vermont vince il primo transgender - LaPresse

Negli Stati Uniti è stato eletto il primo governatore transgender. E’ accaduto nel Vermont, considerato uno degli stati più progressisti del paese a stelle e strisce, dove martedì si sono svolte le prime delle quattro primarie in vista del voto di Midterm del prossimo mese di novembre. A vincere, come riportato dai colleghi del quotidiano La Repubblica, è stata Christine Hallquist, 62enne candidata dei democratici, ex Ceo della Vermont Electric Cooperative. La candidata transgender ha sbaragliato la concorrenza, costituita da James Ehlers, veterano della marina, dall'attivista Brenda Siegel, e dal quattordicenne Ethan Sonneborn.

ORA LO SCONTRO CON PHIL SCOTT

Ora si terrà lo scontro con il governatore repubblicano Phil Scott, che a breve dovrebbe vincere le primarie per il suo partito, per poi appunto sfidare la Hallquist. Intervistato dal quotidiano Guardian, ha raccontato la sua storia: «Dico alla gente che non è la cosa più dura che ho fatto. Penso che dopo la mia transizione tutto il resto sembri molto facile». Scoprì di non piacersi nel suo vecchio corpo all’età di 11 anni: «Ricorderò quel giorno per sempre, quando mia madre mi vestì come Cappuccetto Rosso per Halloween. Fu bellissimo, mi piacque e le dissi 'mamma, voglio essere una bambina' ma lei mi ammonì di non dirlo mai a nessuno».

© Riproduzione Riservata.