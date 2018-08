350 giornali Usa vs Trump: “no nemici popolo”/ ‘Guerra’ su libertà di stampa: NYT “abbonatevi a news locali”

16 agosto 2018 Niccolò Magnani

Media Usa contro Trump (Twitter)

In principio furono le fake news, poi il Russiagate, poi ancora le inchieste sulle presunte amanti: Donald Trump e la stampa, un rapporto non solo mai nato ma difficilmente ricomponobile dopo i continui attacchi (vicendevoli) che infiammano l’opinione pubblica in merito alle scelte e le politiche del criticassimo (dai media, meno dagli elettori) Presidente degli Stati Uniti d’America. «I giornalisti non sono nemici di nessuno» hanno così risposto oggi con questo slogan ben 350 giornali e quotidiani americani in merito all’appello lanciato dal Boston Globe in difesa della libertà di stampa, «minacciata di continuo dal Presidente Trump». I 350 quotidiani Usa hanno pubblicato un unico editoriale contro tutti gli attacchi del tycoon, che spesso ha definito la stampa proprio come «nemica del popolo»: l’hashtag in risposta è «EnemyOfNon» e sta spopolando sui social network di mezzo mondo. Il New York Times ha scelto il titolo "La stampa libera ha bisogno di te", definendo gli attacchi di Trump «molto pericolosi per la linfa vitale della democrazia»: simile il New York Post che ha invece evidenziato, «diffondere verità scomode non significa che siano fake news. Essere un giornalista non è una gara di popolarità», sempre attaccando il Presidente Trump e il suo staff.

LA STAMPA CONTRO TRUMP

Una campagna mediatica difficilmente vista nel passato pur burrascoso del rapporto Presidenti-giornalisti che prende spunto dall’appello del Boston Globe: «Oggi negli Stati Uniti abbiamo un presidente che ha creato un mantra e cioè che i giornalisti che non sostengono apertamente le politiche dell'attuale amministrazione, siano dei nemici del popolo. Questa è una delle principali bugie propinate da questo presidente, come un ciarlatano di una volta che getta polvere magica o acqua su una folla piena di speranze». Secondo i 350 quotidiani, inoltre, «Etichettare la stampa 'il nemico del popolo' è tanto poco americano quanto pericoloso per il patto civico che abbiamo condiviso per più di due secoli». Da ultimo, mentre il Wall Street Journal ha scelto di sfilarsi da tale campagna “roboante” non partecipando all’editoriale comune, il NYT ha rilanciato l’attenzione sui quotidiani locali: «Se non l'avete ancora fatto, per favore abbonatevi al vostro giornale locale. Lodateli quando pensate che abbiano fatto un buon lavoro e criticateli quando pensate che possano fare meglio. Siamo tutti insieme in questa cosa».

