Si schianta contro la casa in aereo per uccidere la moglie/ Video, Usa: morto marito kamikaze, donna illesa

16 agosto 2018 Emanuela Longo

L'ennesima lite violenta con la moglie, poi la decisione funesta di ucciderla in modo certamente plateale. Era questo lo scopo di un uomo, Duane Youd di Payson, nello Utah, ma che però non sarebbe del tutto andato secondo i piani. La sua indole particolarmente litigiosa e rancorosa lo aveva già portato nelle ultime settimane ad un duplice arresto con l'accusa di violenza domestica ma lo scorso lunedì notte, dopo l'ennesimo scontro verbale con la coniuge, l'uomo avrebbe deciso di mettere fine alla vita della stessa donna mettendo in atto un vero e proprio assalto mortale contro di lei. Come riporta Il Messaggero, Duane era stato appena rilasciato dopo l'ennesimo arresto quando decise di rendere concreto il suo piano omicida: salire a bordo di un aereo e schiantarsi contro la sua abitazione con il chiaro intento di uccidere la moglie. Dalla teoria Youd è passato ben presto alla pratica e, dopo essere salito a bordo di un aereo Cessna 525, un jet bimotore della compagnia per la quale lavora come pilota professionista e dopo essersi cimentato in una serie di acrobazie tra cavi elettrici ed altre abitazioni, come da programma si è andato volontariamente a schiantare contro la sua casa, da vero kamikaze. Il suo raid aereo, tuttavia, non è andato come sperava poiché a morire non è stata la moglie che tanto odiava ma proprio lo stesso Duane.

LA LITE CON LA MOGLIE, L’ARRESTO E LO SCHIANTO IN AEREO

Prima lo schianto aereo contro l'abitazione, poi l'incendio disastroso che ne è derivato oltre alla morte dello stesso marito vendicativo, deceduto come un vero kamikaze. La moglie Sandy ed il figlio sono però riusciti a salvarsi da quello che è stato definito un vero e proprio agguato. Secondo una prima ricostruzione, tra i due coniugi da tempo c'erano gravi problemi di coppia e proprio la scorsa domenica i due erano usciti a fare una passeggiata intenti a discutere ancora una volta di ciò che nel loro matrimonio non andava più. La discussione però era diventata fin troppo accesa e lui aveva finito con l'aggredire la moglie. Quell'aggressione le era costato un nuovo arresto per violenza domestica ma dopo poco mezzanotte era già stato rilasciato. Le poche ore trascorse in cella, però, a quanto pare gli sarebbero servite per studiare gli ultimi dettagli prima di uscire dal carcere, mettersi a bordo dell'aereo e schiantarsi contro la sua abitazione, fosse stata l'ultima cosa che avrebbe fatto in tutta la sua vita. Per lui, effettivamente, è stato realmente così ma il piano è andato in porto solo per metà in quanto la moglie verso la quale riservava tutta la sua rabbia alla fine è riuscita miracolosamente a salvarsi dal raid aereo avvenuto in piena notte, intorno alle 2.30.

