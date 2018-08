Attentato sulle Ramblas, Barcellona piange le vittime 1 anno dopo/ Attacchi al Re di Spagna: “non è benvenuto”

Attentato a Barcellona, un anno dopo sulla Ramblas si piangono le vittime: ultime notizie, il Re di Spagna contestato in Catalogna «non sei il benvenuto». La cerimonia

17 agosto 2018 Niccolò Magnani

Attentato a Barcellona, sulle Ramblas un anno dopo (LaPresse)

Era il 17 agosto 2017 quando Barcellona “scoprì” il terrorismo islamista dell’Isis nel suo cuore più pulsante e simbolico, quelle Ramblas che attraversano tutto il centro della capitale catalana: un attacco come reazione «alla strategia della coalizione anti-Isis di cui la Spagna è membro», si leggeva nel comunicato dello Stato islamico nel suo ultimo, speriamo, grande attacco all’Occidente con l’odiosa modalità dell’auto (furgone in quel caso) sulla folla. Erano le 16.50 di un anno esatto fa quando Younes Abouyaaqoub, alla guida di un camioncino bianco, si infilò a tutta velocità zigzagando per circa 600 metri nella zona pedonale de La Rambla che porta da Plaça Catalunya e il Gran Teatre del Liceu. Si schiantò davanti al mosaico di Joan Mirò dove oggi le autorità e tantissimi cittadini catalani si sono radunati per rendere omaggio alle 14 vittime di quella strage immane nel cuore della Barcellona che da mesi vive nella continua ansia della comunità politica, sociale ed economica. Proprio durante le esequie delle vittime un anno fa si pre-annunciò lo scontro fortissimo tra il governo di Spagna e Catalogna, che porterà poi al referendum sull’autonomia definito illegale da Madrid (con tanto di esilio “volontario” dell’ex Governatore Puigdemont). Tra le vittime dell’attentato sulle Ramblas vi furono 14 persone, tra cui due bambini di 3 e 7 anni, e anche tre italiani. Bruno Gulotta, 35 anni, di Legnano, in provincia di Milano, morto sotto gli occhi dei figli di 7 mesi e 5 anni e della moglie Martina; Carmen Leopardo, 80enne residente in Argentina ma originaria di Potenza, travolta mentre si trovava in vacanza nel centro di Barcellona; Luca Russo, 25 anni, di Bassano del Grappa, laureato in ingegneria e in vacanza insieme alla fidanzata, rimasta ferita nell’attacco.

GLI ATTACCHI AL RE

Una Barcellona completamente bloccata e asserragliata per il timore di nuovi scontri, specie tra autonomisti e “repubblicani” dopo un anno passato con il timore costante di una guerra civile che prende origine, anche, da questo tremendo attentato di un anno fa. Il re spagnolo Felipe VI e la moglie donna Letizia sono arrivati a Plaza Catalunya, a Barcellona, per la commemorazione del primo anniversario degli attentati di Barcellona ma l’accoglienza della città non è stata per nulla “serena”. All’ingresso della piazza, su un palazzo, vige lo striscione «Il re di Spagna non è il benvenuto nei Paesi catalani», con altri cori di contestazione giunti da ogni parte della piazza. Non solo caos però, anche per fortuna il cordoglio di una città che vuole lasciarsi alle spalle il dramma e le divisioni: come riporta l’Ansa, «Stracolma la grande piazza, dove sono arrivate migliaia di persone. La cerimonia prevede musiche e letture nelle sette lingue delle vittime: catalano, spagnolo, inglese, francese, portoghese, italiano e tedesco. Le commemorazioni sono iniziate con una cerimonia di deposizione dei fiori sulle Ramblas».

