Georgia, polizia usa taser contro 87enne/ Il capo dipartimento “Aveva un coltello e rappresentava un pericolo"

Anziana 87enne immobilizzata con un taser

Una donna anziana è stata immobilizzata negli Stati Uniti con una pistola taser, la classica arma che spara una scossa elettrica, paralizzando la vittima. La notizia è riportata in Italia da diversi organi di informazione online, e vede come protagonista in negativo il capo della polizia di Chatsworth, cittadina della Goergia, che ha puntato l’arma e fatto “fuoco” nei confronti di una donna di 87 anni, che stava tagliando con un coltello i denti di leone, i famosi soffioni. Josh Etheridge si è giustificando dicendo che "Sono stati seguiti i nostri protocolli", aggiungendo appunto la presenza del coltello.

L’IDENTITA’ DELLA VITTIMA

La vittima è Martha Al-Bishara, anziana signora che non parla inglese, e che venerdì scorsa è stata colpita al petto su un sentiero, dove appunto stava raccogliendo i noti fiori. La donna è stata successivamente arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Per la polizia locale, l’87enne rappresentava un pericolo: «Abbiamo iniziato cercando di metterci in contatto con lei, ovviamente chiedendole di mettere via il coltello». Il capo della polizia ha concluso: «Hai una persona che cammina nella tua direzione con un coltello, gli ordini di smettere e alla fine usi il Taser piuttosto che la forza letale».

