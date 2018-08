Kerala, 114 morti per inondazioni e 150mila sfollati/ Ultime notizie: India in ginocchio a causa dei Monsoni

Kerala, 114 morti per inondazioni e 150mila sfollati. Ultime notizie: India in ginocchio a causa dei Monsoni molto più intensi rispetto a quello degli scorsi anni

Imponenti inondazioni in Kerala a causa dei Monsoni

Le inondazioni causate dai Monsoni hanno provocato più di un centinaio di morti nello stato del Kerala, nella zona a sud dell’India. Le piogge monsoniche si sono abbattute da giorni in quella zona del mondo, provocando allagamenti e distruzione, ma soprattutto vittime. Stando all’ultimo bollettino riportato dall’Economic Times e citato dall’agenzia Ansa, sarebbero ben 114 i decessi, ma non è da escludere che tale numero possa salire ulteriormente. Numeri impressionanti anche per quanto riguarda gli sfollati, che stando alla BBC online sarebbero più di 150mila.

MONSONI ANORMALI

Il governo centrale è intervenuto nella giornata di mercoledì per aiutare la popolazione bisognosa, mettendo in campo tutte le forze armate, leggasi esercito, marina ed aeronautica. I danni sono immani, con 10mila chilometri di strade che sono state distrutte o danneggiate, comprese moltissime abitazioni, mentre l’aeroporto resterà chiuso fino al prossimo 26 agosto, e sia le metropolitane quanto le ferrovie sono attualmente ferme. Quest’anno le piogge monsoniche sono state anormali in India, visto che si è calcolato che è scesa il 30% in più di acqua rispetto alle altre annate.

