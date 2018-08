PULLMAN FLIXBUS SI RIBALTA IN AUTOSTRADA PER BERLINO/ Ultime notizie, colpo di sonno dell’autista?

Flixbus pullman si ribalta in Autostrada per Berlino: ultime notizie da Germania, non chiare dinamiche incidente. 16 feriti incastrati tra le lamiere del bus

17 agosto 2018 - agg. 17 agosto 2018, 11.16 Niccolò Magnani

Pullman Flixbus ribaltato in Autostrada verso Berlino (Twitter NTV)

Emergono ulteriori dettagli circa l’incidente che ha coinvolto un pullman della compagnia lowcost Flixbus in Germania, nei pressi di Berlino. Stando a quanto riportato dall’emittente tedesca NTV, il mezzo proveniva dalla Svezia ed era partito alle ore 23:40 di ieri dalla capitale della Danimarca, Copenaghen. L’incidente è avvenuto precisamente a Rostock, alle ore 6:30 di questa mattina, per cause ancora da accertare. La compagnia di pullman ha confermato che si tratta di un mezzo della propria azienda, e a bordo vi erano due autisti, come da prassi per la percorrenza delle lunghe tratte. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi in massa, con diverse squadre di pompieri e di personale medico, per un totale di circa 60 persone, fra cui anche quattro elicotteri. Fortunatamente non si sono verificate vittime, ma vi sono almeno sei feriti in gravi condizioni. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

16 FERITI

Sfiorata la tragedia in Germania, dove un pullman Flixbus a lunga percorrenza si è ribaltato sull’Autostrada A19 nei pressi di Linstow e Rostock per motivi ancora tutti da spiegare e scoprire: le immagini sono forti, con il bus pieno di passeggeri (erano 55 in tutto a bordo) che si ribalta e viene ritrovato rovesciato in un fossato a lato autostrada. Stando a quanto riporta la tv tedesca NTV, nell’incidente occorso alle 7.30 questa mattina sarebbero rimasti feriti in 16 di cui 6 in gravi condizioni di salute dopo i primi soccorsi delle tante autoambulanze presenti sul posto. Non è chiaro cosa possa essere successo, se vi sia stato un incidente precedente che ha fatto ribaltare il mezzo o se invece sia stato un colpo di sonno o un improvviso ostacolo ad avere fatto sfiorare la tragedia. Un portavoce dei media locali ha spiegato che i 6 in gravi condizioni ancora non tutti sono riusciti a portarli fuori dal mezzo: il che significa che purtroppo qualche passeggero è ancora incastrato tra le lamiere.

ALCUNI INCASTRATI TRA LE LAMIERE

In particolare, dei 6 feriti almeno uno sarebbe ancora incastrato sotto il Flixbus ribaltato: altri 10 invece avrebbero riportato leggere ferite curabili in qualche giorno di prognosi, mentre i restanti 30 passeggeri sono stati presi in carico da sanitari e vigili del fuoco per i controlli di rito dopo un incidente di queste dimensioni. L'autostrada in direzione di Berlino è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso: l’intervento dei pompieri si è reso necessario ancora in queste ore per provare a liberare gli sfortunati passeggeri incastrati sotto le lamiere del mezzo. Le stesse autorità tedesche hanno confermato che non vi sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente in A19 di questa prima mattina: ricordiamo che i Flixbus sono la nuova frontiera dei viaggi su gomma low cost in Italia e in tutta Europa, utilizzati ormai da tantissimi passeggeri che comodamente e con diverse partenze dislocate in tante città possono godere dei vantaggi delle tratte Flixbus. Per fortuna la tragedia è stata solo sfiorata nella tratta verso Berlino, ma è chiaro che bisognerà capire per bene la dinamica nel più breve tempo possibile.

