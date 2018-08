Terremoto Costa Rica, scossa magnitudo 6.1/ Ultime notizie Golfito, danni e blackout al confine con il Panama

Terremoto Costa Rica, scossa magnitudo 6.1: trema la terra in Centro America. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito la zona meridionale del Costa Rica, al confine con il Panama: l’epicentro è stato registrato a 19 chilometri a nord della città di Golfito, ma per il momento non sono stati registrati feriti o morti. Le forze di sicurezza sono al lavoro per ripristinare la normalità, con il terremoto che ha messo grande paura ai cittadini ed ha causato un piccolo blackout: nessun altro danno più grave. I colleghi dell’Ansa evidenziano che gli ospedali locali hanno affermato di aver ricevuto diverse persone in presa ad attacchi di panico, ma non hanno registrato feriti di alcun tipo.

TERREMOTO COSTA RICA, LE ULTIME NOTIZIE

Il forte sisma è stato segnalato da el Red Sismologica Nacional de Costa Rica (RSN) e secondo Lopez Doriga si è verificato a undici chilometri da Porto Jimenez, con una profondità di 21 chilometri. Conferme sull’assenza di feriti o danni gravi, con le autorità costaricensi che sono al lavoro per monitorare la zona maggiormente colpita. Coinvolto, seppur in tono minore, anche Panama, con l’Agencia de Proteccion Civil che ha sottolineato di non aver ricevuto segnalazioni di danni. La Nacion riporta inoltre che il terremoto è stato avvertito con potenza nelle località di Puntarenas, La Unión, Cartago,Turrialba, Orotina, Tilarán, San Pedro de Barva e Pococí, zone in cui l'attività sismica negli ultimi giorni è stata molto movimentata. Per quanto riguarda la Costa pacifica del Costa Rica, infine, la Rsn ha registrato qualche movimento: scosse di magnitudo superiore a 4.0.

