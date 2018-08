Venezuela, Maduro moltiplica salario minimo per 34 volte/ Previsto rigido programma di "disciplina fiscale"

Nicolas Maduro (La Presse)

Venezuela, il presidente Nicolas Maduro moltiplica il salario minimo per 34 volte: svolta del numero uno di Caracas nell’ambito del nuovo programma di ripresa economica, il cui inizio non è stato ancora specificato. Come evidenziato da Repubblica, Maduro ha annunciato che il salario sarà indicizzato al valore del petro, ovvero la criptovaluta con cui l’esecutivo socialista ha intenzione di fronteggiare la mancanza di liquidità e le sanzioni finanziarie comminate dagli Stati Uniti d’America. Secondo Nicolas Maduro, ogni petro vale circa 60 dollari in base al prezzo di un barile di petrolio venezuelano. Lo stipendio di un comune cittadino, dunque, salirà da 5,2 a 180 milioni di bolivar sovrani. Questo il commento del presidente di Caracas: “Ho fissato salario minimo, pensioni di vecchiaia e base salariale sulla base del petro medio, 1.800 bolivar”. Parliamo dunque del quinto aggiustamento dell’anno, del 3,46 per cento.

VENEZUELA, SALARIO MINIMO MOLTIPLICATO PER 34 VOLTE

Nicolas Maduro, che appena due settimane fa è stato vittima di un tentato attentato con droni esplosivi nel corso di un discorso a una parata militare, ha annunciato l’avvio di un nuovo programma economico, che proverà a contrastare la dilagante iperinflazione: potrebbe infatti presto raggiungere il 1.000.000 per cento nel 2018 secondo il FMI. E il presidente del Venezuela ha sottolineato che è pronto ad attuare un rigido programma di disciplina fiscale, con il Governo che assumerà per novanta giorni il differenziale di aumento del salario minimo per piccole e medie industrie. Come riporta Repubblica, inoltre, Maduro ha dichiarato: "Dobbiamo impegnarci in una disciplina fiscale prussiana ed eliminare definitivamente l'emissione di denaro speculativo a favore della creazione di denaro rivolto alla produzione di ricchezza, petrolio, oro e turismo".

