Istria, donna cade in mare da nave crociera: salva dopo 10 ore/ Ultime notizie: incidente o tentato suicidio?

Istria, donna cade in mare da nave crociera: salvata dopo essere rimasta dieci ore in acqua, ricoverata ma non in pericolo di vita. Solo una caduta accidentale o tentato suicidio?

19 agosto 2018 Emanuela Longo

Istria, donna cade in mare da nave crociera (Pixabay)

Si sarebbe potuto trasformare in una tragedia mortale quanto avvenuto nelle passate ore al largo delle coste croate. Una donna britannica si trovava a bordo di una nave da crociera nell’Adriatico quando è caduta in mare da uno dei ponti della grande imbarcazione lunga quasi 300 metri. L’incidente, come riporta Repubblica.it, è avvenuto esattamente a 90 chilometri dalla costa e solo dopo dieci lunghe ore trascorse in alto mare, la malcapitata è stata tratta in salvo, fortunatamente viva. Un vero e proprio miracolo, verrebbe da pensare, soprattutto dopo le numerose ore trascorse in acqua. L’episodio si è verificato tra la notte di ieri e questa mattina ma le dinamiche della drammatica caduta non sarebbero ancora state del tutto chiarite. Secondo una prima ricostruzione, erano circa le 21.30 di sabato 18 agosto quando, a circa 90 chilometri da Pola, porto sulla punta dell’Istria, la donna sarebbe caduta dalla Norwegian Star di NCL che stava facendo rotta verso Venezia.

TURISTA BRITANNICA IN SALVO: CADUTA ACCIDENTALE O ALTRO?

A rendere possibile il salvataggio della turista britannica è stata una nave di soccorso croata. Una volta scattato l’allarme, infatti, i soccorritori hanno avviato prontamente le ricerche della passeggera scomparsa anche con l’ausilio di un aereo e solo alle 6.30 di questa mattina il corpo della donna ancora viva è stato rinvenuto, nel medesimo punto in cui si ipotizza sia precipitata. È stata giustamente descritta come “esausta” dal capitano della nave, Lovro Oreksovic, al termine delle operazioni di salvataggio e non si potrebbe definirla diversamente una donna rimasta in mare aperto per così tante ore di seguito. Una volta tratta in salvo, lo stesso capitano e l’intero equipaggio si sono definiti “estremamente felici di aver salvato una vita”. Dopo essere stata inizialmente soccorsa, al termine della sua brutta esperienza, la donna è stata trasferita all'ospedale di Pola, dove è attualmente ricoverata. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita nonostante la disavventura. Al momento non è comunque del tutto chiaro se la donna sia caduta accidentalmente o se abbia volontariamente tentato il suicidio.

© Riproduzione Riservata.