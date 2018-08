INDONESIA, NUOVO TERREMOTO A LOMBOK: M 6.3/ Ultime notizie scosse, frane sul monte Rinjani

Terremoto Indonesia, M 6.3: nuova scossa a Lombok. Ultime notizie, sisma avvertito anche nelle isole vicine di Sumbawa e Bali, non sono stati registrati feriti

19 agosto 2018

E’ tornata la paura nell’isola di Lombok, in Indonesia: a quattordici giorni di distanza dal tragico sisma che ha provocato la morte di centinaia di persone, la terra è tornata a tremare. Come vi abbiamo sottolineato, le forze di sicurezza non ha emesso per il momento alcun allarme tsunami, ma secondo quanto riporta Quotidiano.net sono state registrate delle frane sul monte Rinjani, che hanno danneggiato alcuni edifici e seminato il panico nei villaggi della zona. Sutopo Purwo Nugroho, portavoce dell’agenzia indonesiana per i disastri nazionali, ha confermato che non si hanno notizie di vittime e feriti. Oltre ad alcune abitazioni, è rimasta danneggiata una moschea nel sottodistretto di Sembalun. Massima allerta in tutta l’area, con la mobilitazione di ingenti forze di sicurezza per fornire assistenza alla popolazione. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

NUOVE SCOSSE A LOMBOK

Terremoto Indonesia, M 6.3: nuova scossa a Lombok, la terra trema ancora. Dopo il tragico sisma di due settimane fa, che ha causato la morte di oltre 460 persone, l’isola indonesiana è stata colpita da un nuovo terremoto: come evidenziato dai colleghi di Rai News, l’epicentro è stato a ovest-sudovest della città di Belanting, nella parte orientale di Lombok. L’US Geological Survey ha riportato inoltre che la profondità è stata relativamente bassa, ovvero sette chilometri. Il sisma è stato avvertito in numerose parti dell’isola, fino alla zona est secondo le testimonianze dei residenti. Fortunatamente, secondo le ultime informazioni in arrivo dall’isola indonesiana, non sono stati registrati per il momento feriti o danni di alcun tipo: ma la paura è tanta dopo gli eventi degli ultimi giorni…

TERREMOTO INDONESIA, COLPITA ANCORA LOMBOK

Lo scorso 5 agosto 2018 un terremoto di magnitudo 6.9 aveva causato, come dicevamo, la morte di oltre 460 persone ma non solo: migliaia di casa sono state distrutte, con imprese ed esercizi commerciali in ginocchio per la distruzione di centinaia di edifici. I colleghi di Adnkronos evidenziano che il sisma delle ultime ore è stato avvertito anche nelle vicine isole di Sumbawa e Bali, anche se per il momento non è stato emesso alcun allarme tsunami dalle forze di sicurezza indonesiane. La terra ha tremato anche in un’altra zona fortemente sismica del Pacifico meridionale, ovvero le isole Fiji: magnitudo 8.2, con epicentro del terremoto a circa 280 chilometri a est di Levuka a una profondità di 570 chilometri, riporta l’Istituto geologico statunitense.

