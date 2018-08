Barcellona, attacca commissariato al grido "Allah Akbar": ucciso/ Ultime notizie, attentato terroristico Isis?

Barcellona, assalta commissariato al grido "Allahu Akbar": ucciso. Ultime notizie Spagna, aggressore era armato di coltello: vittima un algerino di 29 anni

Immagine di repertorio (Wikipedia)

Barcellona, assalta commissariato al grido "Allahu Akbar": ucciso un algerino di ventinove anni. La vicenda si è verificata questa mattina, lunedì 20 agosto 2018, nella stazione di polizia di Cornellà di Llobregat poco prima delle ore 6.00: Abdelouahab Taib è entrato all’interno del commissariato con “l’obiettivo di attaccare gli agenti” con un coltello e i Mossos d’Esquadra, dopo aver tentato di fermarlo, non hanno potuto fare altro che aprire il fuoco. Come riportato dai colleghi de El Pais, per il momento non sono noti altri dettagli sulla vicenda, con la Polizia di Barcellona che ha diramato una breve nota su Twitter per segnalare l’accaduto: in corso le indagini delle forze dell’ordine catalane, con i Mossos che non escludono alcuna ipotesi, inclusa quella di un attacco terroristico.

ATTACCO TERRORISTICO?

Come vi abbiamo già segnalato, confermato da El Pais, i poliziotti hanno tentato di fermare l’aggressore prima di sparare. La vittima è di origini algerine, abitava vicino a Cornellà de Llobregata ed aveva un NIE spagnolo. In questo momento il quartiere generale della polizia è isolato, con il magistrato di turno che già lasciato la stazione di polizia dopo la rimozione del cadavere. Non sono state ancora avviate indagini sul ventinovenne aggressore, con le forze dell’ordine che attendono l’autorizzazione del giudice per perquisire la sua abitazione. Ricordiamo che appena tre giorni fa, il 17 agosto 2018, è stato ricordato il terribile attentato di un anno fa a Barcellona, il peggior attentato terroristico in Spagna dagli attacchi di Madrid del 2004.Un membro dell’Isis investì con un furgone cittadini e turisti su La Rambla: bilancio totale di sedici morti e centotrenta feriti.

© Riproduzione Riservata.