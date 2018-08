Cecoslovacchia, 50 anni fa invasione URSS coi carri armati/ Così il comunismo represse la Primavera di Praga

Cecoslovacchia, l'invasione URSS 50 anni fa nel 1968: così il comunismo represse la Primavera di Praga, ma non uccise l'anelito di libertà anti-socialismo. Le commemorazioni

20 agosto 2018 Niccolò Magnani

Primavera di Praga e l'invasione russa nel 1968

Era la notte tra il 20 e il 21 agosto 1968 quando la libertà in Cecoslovacchia venne repressa (o almeno ritardata di qualche anno): ricorre in questi giorni il 50esimo anniversario dell’invasione dei carri armati dell’Unione Sovietica nei territori dove era in corso la Primavera di Praga, forse l’elemento più spontaneo e meno “violento” di quel terribile e “rivoluzionario” anno della storia mondiale. Quella dei carri armati mandati da Mosca, con l’appoggio di tutto il Patto di Varsavia (esclusa la Romania) fu la risposta durissima e totalitaria del comunismo imperante contro un tentativo di riformare dall’interno quel bolscevismo totalizzante. Il leader dei riformisti Alexander Dubcek idealizzò - e portò per qualche mese il sogno - un “socialismo dal volto umano” che così tante volte abbiamo sentito parlare negli ultimi 50 anni (a volte con “sparate” non attinenti alla realtà storica, ndr). La Cecoslovacchia alla caduta del muro di Berlino tornò ad essere divisa nelle due originarie e storiche nazioni, le attuali Repubblica Ceca e la Slovacchia: oggi l’anniversario e il ricordo, con l’attuale Presidente di Praga che all’epoca dei fatti era un giovane docente universitario e che soprattuto si era rifiutato di firmare un documento nel quale si sosteneva che i fatti del 21 agosto 1968 erano una "liberazione" e non un'invasione.

LA REPRESSIONE COMUNISTA

Questo era il comunismo, non solo stalinista, ma l’impianto stesso dell’URSS: l’ideologia prima della realtà, l’intento di coprire con le menzogne e se necessaria anche la violenza, quell’anelito di libertà che non solo i popoli cecoslovacchi dimostravano durante la presidenza Brezhnev, da molti (a torto) considerato un possibile cambio di marcia rispetto all’epoca di Stalin. 50 anni fa i carri armati invasero la Cecoslovacchia per dimostrare con la forza (e senza neanche lo sproposito di morti fatto solo 12 anni prima nella rivolta in Ungheria a Budapest) come non vi erano alternativi “riformiste” alla linea ufficiale (e unica) di Mosca. «La propaganda di Mosca insisteva sulla liberazione del Paese dai controrivoluzionari, la radio di Praga continuava a diffondere disperati messaggi nell'Europa libera esortando a non credere a quella versione palesemente falsa», riporta bene oggi l’Ansa, alla vigilia delle commemorazioni. Purtroppo il 24 agosto Dubcek e gli altri esponenti del governo di Praga venivano portati a Mosca e qui obbligati ad accettare la presenza delle truppe del Patto di Varsavia e a rinunciare al programma di riforme. Così si mise fine al sogno della Primavera di Praga, ma non il suo anelito di libertà: fu un altro tassello infatti, decisivo quanto utile, per scardinare alla lunga l’impianto monolitico di Mosca. Diede linfa vitale e culturale alla più efficace rivolta degli operai cattolici polacchi di Solidarnosc, negli Anni Settanta e Ottanta, fino alla definitiva caduta di quell’ideologia che in più di 70 anni fece milioni - lo ripetiamo, milioni - di morti.

© Riproduzione Riservata.