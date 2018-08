Grecia, addio alla Troika/ Ultime notizie, Atene fuori dal piano di aiuti Ue ma la crisi e i problemi restano

Grecia, addio alla Troika: Atena esce ufficialmente dal piano di aiuti Ue anche se i problemi legati alla grave crisi restano. Le parole del premier Tsipras.

20 agosto 2018 Emanuela Longo

Premier greco, Alexis Tsipras (LaPresse)

Dopo otto lunghi anni di crisi, oggi 20 agosto la Grecia dice addio alla Troika ed esce ufficialmente dal terzo programma di salvataggio cominciando nuovamente a finanziarsi autonomamente sul mercato. La Grecia era rimasto l'ultimo Paese sotto la tutela della Troika, il piano di aiuti che ne ha evitato la bancarotta e l'uscita dall'euro costandole però riforme pesantissime. Termina così l'era dei salvataggi Ue-Fmi che videro in passato anche l'uscita di Portogallo, Irlanda, Spagna e Cipro. Da questo momento in poi, dunque, la Grecia torna ad essere "un paese normale", come annunciato dal premier Alexis Tsipras. Tuttavia, la normalità auspicata non significa ancora la fine della crisi economica e sociale che sta attraversando il Paese da quasi 9 anni. In Grecia i problemi sono ancora presenti e per la maggior parte dei casi anche molto gravi. Si parla, come rammenta TgCom24, di elevati tassi di disoccupazione, riduzione dei salari e delle pensioni, disagi nel settore della sanità, fuga all'estero di mezzo milione di cittadini greci. Non è un caso se lo stesso governatore della Banca Centrale di Grecia, Yannis Stournaras ha ribadito come al momento ci sia ancora "molta strada da fare" per tentare di risanare l'intera economia del Paese.

ADDIO ALLA TROIKA MA LA CRISI VA AVANTI

Ora la Grecia torna a camminare sulle proprie gambe e nonostante gli effetti positivi del piano di salvataggio, il governatore fa sapere che "non si deve tornare indietro". Il riferimento è in particolare agli impegni presi con i creditori nel corso dei tre bailout. Il rischio, altrimenti, è quello di essere abbandonata dai mercati. I problemi che la Grecia dovrà affrontare restano ancora numerosi ma non si può certo dimenticare quanto questi anni in cui oltre 260 miliardi di euro sono stati dati in prestito ad Atene dalla Bce, dai partner europei e dal Fondo monetario internazionale siano stati duri soprattutto per le fasce più deboli della società greca e che oggi si ritrovano a sopravvivere con stipendi e pensioni miseri. Non sono mancate in questi anni le numerose proteste spesso violente che hanno fatto seguito a momenti bui. Tutto ebbe inizio nel 2009 quando l'allora premier Papandreou rivelò in piena crisi finanziaria mondiale che i suoi predecessori avevano falsificato i bilanci. La svolta arrivò solo nel 2015 quando con un referendum indetto da Tsipras fu deciso di rinunciare alle richieste della Troika in cambio di aiuti anche se poi alla fine le misure furono ugualmente accettate con tutte le conseguenze negative che ne derivarono sul piano lavorativo. Da oggi, però, per il Paese inizia ufficialmente una nuova era.

