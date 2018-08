Incendio e Parigi, 5 bambini gravemente ustionati/ Ultime notizie: rischiano la vita per un rogo in soffitta

Incendio e Parigi, 5 bambini gravemente ustionati: ultime notizie: per un rogo in soffitta ora rischiano la vita. Una situazion che è all'improvviso precipitaa verticalmente.

20 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Cinque bambini sono rimasti gravemente feriti in quello che possiamo definire come un vero e proprio rogo. Questi infatti sono stati tra i protagonisti di uno spiacevole incidente. Il bilancio delle vittime ci parla di due donne oltre ai bambini feriti più quindici persone solo lievemente toccate dall'incendio. Tra le due donne una delle due è in condizioni assai pericolose. Si dice che l'incendio abbia preso piede in un'antica soffitta a nord di Parigi e non troppo lontano dallo Stade Saint-Denis. Il fuoco sarebbe poi divampato andando a colpire anche i locali adiacenti. Al momento la situazione rimane di massima allerta da parte degli addetti ai lavori e delle forze dell'ordine.

PERICOLO ESALAZIONI, RICOVERI A PARIGI

Il fuoco divampato nell'incendio a Parigi ha portato verso diverse preoccupazioni. La prima è ovviamente legata alla condizione dei feriti con cinque bambini che sono in gravissime condizioni in seguito alle ustioni riportate. Non si lavora solo per tutelare la salute delle persone colpite nell'incendio, ma si sta cercando anche da capire l'origine precisa dell'incendio. Non è da escludere che sia aperto un vero e proprio processo in merito, anche se aumentano le possibilità di un evento del tutto occasionale senza mettere al centro di questo nessuno in particolare. L'attenzione sale attorno alla condizione dei bambini che sono quelli usciti peggio dall'evento in questione.

