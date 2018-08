Saragozza, auto investe pedoni: tre feriti/ Ultime notizie, attentato Isis? Due persone arrestate

Saragozza, auto investe pedoni: tre feriti. Ultime notizie, due persone arrestate: psicosi attentati in Spagna dopo i fatti di Barcellona, ecco cos'è successo

Saragozza, auto investe pedoni: tre feriti (Twitter)

Saragozza, auto investe pedoni: tre feriti, l’autista è fuggito a piedi. E’ psicosi attentati in Spagna, in particolare dopo i fatti di Barcellona di questa mattina, con un algerino di 29 anni che ha tentato di assalire degli agenti di polizia in un commissariato di Cornellà. Secondo quanto riportato dai colleghi de lavanguardia.com, la vicenda è avvenuta oggi, lunedì 20 agosto 2018, verso le ore 9.20 nel quartiere di Casetas de Zaragoza: un portavoce della Guardia Civil ha confermato che sono tre le persone rimaste ferite e che le cause dell’incidente sono ancora tutte da chiarire. Secondo il portale madrileno, due persone sono state arrestate: si tratta di un uomo e di una donna che sono fuggiti a piedi dopo l’incidente.

SARAGOZZA, SI TRATTA DI ATTENTATO?

Come già sottolineato, sono ancora sconosciute le cause dell’incidente: secondo il quotidiano Heraldo de Aragon, gli investigatori stanno trattando il caso come incidente stradale e non come atto intenzionale. I servizi di emergenza di Casetas hanno confermato che sono rimasti feriti un uomo di 45 anni e una coppia di anziani che si trovavano in strada in quel momento. I tre sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Secondo una primissima ricostruzione, l’automobile viaggiava a una velocità compresa tra i 60 e i 70 chilometri orari, quando ad un certo punto ha scalato il marciapiede ed è passato tra i tavoli della terrazza del bar Avenida. Il portale aragonese sottolinea che la vettura ha proseguito la sua corsa per 40 metri sul marciapiede prima di fermarsi.

