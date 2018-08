Turchia, spari contro ambasciata Usa ad Ankara/ Video ultime notizie, colpita una finestra: nessun ferito

Turchia, spari contro ambasciata Usa ad Ankara: ultime notizie, un proiettile ha colpito una finestra dell'edificio, nessun ferito registrato secondo la stampa americana

Turchia, spari contro ambasciata Usa ad Ankara: momenti di panico all’alba di oggi, lunedì 20 agosto 2018. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro la sede dell’ambasciata americana nella capitale turca: un proiettile è finito contro una finestra ma, secondo le primissime indiscrezione, non sono stati registrati feriti. I colpi di pistola sono partiti da una macchina di colore bianco da alcuni uomini non ancora verificati: lo sparo ha colpito il vetro di una cabina di sicurezza della struttura di rappresentanza diplomatica di Washington. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, con gli investigatori al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto e individuare i responsabili: alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito quattro o cinque colpi di pistola. Haberturk, inoltre, ha mostrato in esclusiva le immagini delle forze dell’ordine che ispezionano l’ingresso dell’ambasciata per l’incolumità dei presenti.

ECCO COS'E' SUCCESSO

L’ufficio dell’ambasciata americana di Ankara è chiuso in questi giorni in concomitanza con la festività islamica dell’Eid al-Adha.Un ufficiale di polizia intercettato dai microfoni della Reuters ha confermato che non ci sarebbero feriti in seguito all’agguato. David Gainer, membro dell’ambasciata statunitense, ha sottolineato che “alle prime luci dell’alba è stato registrato un attacco contro l’U.S. Embassy. Non abbiamo notizie di feriti e siamo al lavoro per ricostruire la dinamica”. Gainer ha poi voluto ringraziare le forze dell’ordine di Ankara per il lavoro che stanno svolgendo: “Vogliamo dire grazie alla Polizia nazionale turca per il rapido intervento”. Non è la prima volta che l’ambasciata americana di Ankara, così come il consolato di Istanbul, finiscono nel mirino di alcuni dimostranti: in passato sono stati registrati altri agguati non sanguinosi, polizia al lavoro per individuare i responsabili.

VIDEO from outside the US Embassy in Ankara, Turkey, after shots were fired.



pic.twitter.com/AyM2FpiLwZ — Al Boe ?? BREAKING NEWS ?? (@AlBoeNEWS) 20 agosto 2018

