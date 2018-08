Ex avvocato di Donald Trump colpevole di frode / Ultime notizie: Michael Cohen vuole patteggiare

Ex avvocato di Donald Trump colpevole di frode: ultime notizie. Michael Cohen vuole patteggiare con le autorità giudiziarie per la sua accusa. Il Presidente degli Usa nel ciclone di nuovo?

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

L'ex avvocato di Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d'America, ha deciso di patteggiare l'accordo con le autorità federali. Questi era stato accusato di frode all'interno di un'inchiesta dell'Fbi che aveva spaziato dalla frode fiscale e bancaria fino alla violazione delle regole finanziarie della campagna elettorale. Michael Cohen, così si chiama il legale, ha deciso di consegnarsi di sua spontanea volontà all'Fbi e si è presentato a un'udienza in un tribunale di Manatthan per andare a raccontare quali erano stati i termini dell'accordo. Secondo quanto riportato da Rai News pare che l'uomo abbia deciso di dichiararsi colpevole per tutti i reati ipotizzati. La notizia ovviamente ha fatto il giro del web, invadendo prima i media statunitensi per poi spargersi a macchia d'olio in tutto il mondo. Ovviamente molto di questo dipende dal fatto che si torna a parlare, in termini negativi, di Donald Trump anche se stavolta colpito in maniera indiretta.

UN POTENZIALE POLITICO INCREDIBILE

La scelta di patteggiare di Michael Cohen, ex legale di Donald Trump, ha sicuramente un potenziale politico incredibile. Secondo i media locali, come riporta RaiNews, infatti questa scelta potrebbe portare a stretto giro di posta a una collaborazione dello stesso Michael Cohen nell'inchiesta Russiagate che è guidata in questo momento da Robert Mueller, procuratore speciale. Intanto si aggiungono dei dettagli su quanto accaduto nelle ultime ore, con l'ex avvocato del Presidente degli Stati Uniti che sembra aver raggiunto un accordo che prevede anche un eventuale periodo di detenzione. Al momento però, proprio in merito a questo particolare, non ci sono ulteriori novità. Nelle prossime ore potrebbero aprirsi poi anche ulteriori scenari.

