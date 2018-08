MICROSOFT, "SVENTATI ATTACCHI HACKER NEGLI USA"/ Ultime notizie, elezioni mid-term a rischio: lo zampino russo

Microsoft “Gli hacker stanno attaccando le democrazie”. Ultime notizie, la denuncia del presidente Brad Smith circa l'introsione di pirati informatici

21 agosto 2018

Microsoft “Gli hacker stanno attaccando le democrazie”

Le democrazie sono sotto attacco e il pericolo principale arriva dal web, prevalentemente da hacker russi vicini a Vladimir Putin. Questo l'allarme lanciato dalla Microsoft, un monito da tenere ben presente soprattutto in vista della prossima scadenza elettorale negli Usa, le elezioni di mid-term, e cioè di metà mandato, che potrebbero essere decisive per ridisegnare gli equilibri del Congresso e facilitare - o al contrario compromettere - l'operato del presidente Trump. Secondo l'azienda di Redmond, dietro alcuni attacchi phishing che indirizzavano gli utenti verso i duplicati di siti web di organizzazioni americane allo scopo di carpire informazioni personali e diffondere fake news, vi sarebbero i celebri criminali informatici russi del gruppo 'Apt28', accusati essere molto vicine al Cremlino. Non sarebbe un caso, dunque, che ad essere presi di mira siano stati anche alcuni siti come quelli dell'Hudson Institute e dell'International Republican Institute, istituzioni molte critiche nei confronti non solo di Trump ma dello stesso Putin. (agg. di Dario D'Angelo)

MICROSOFT, DEMOCRAZIE SOTTO ATTACCO

La Microsoft ha denunciato attacchi informatici nei confronti delle democrazie mondiali. A farlo è stato il presidente in persona, Brad Smith, attraverso il seguente post: «È chiaro che le democrazie di tutto il mondo sono sotto attacco – le parole riportate dall’agenzia Ansa - entità straniere stanno lanciando attacchi informatici per interrompere le elezioni e seminare discordia». La multinazionale californiana ha scoperto alcuni hacker legati al governo russo, che volevano violare gruppi politici degli Stati Uniti. Una sorta di Guerra Fredda 2.0 quella denunciata da Microsoft: «Internet – ha proseguito Smith - è diventato un modo per alcuni governi di rubare e divulgare informazioni, diffondere disinformazione, sondare e tentare di manomettere i sistemi di voto».

LE INTROMISSIONI NELLE ELEZIONI DEL 2016

Ovviamente non si tratta di una novità, visto che nel 2016, durante l’elezioni del presidente degli Stati Uniti, che poi decretarono la vittoria di Donald Trump, hacker stranieri avevano violato il sistema, così come durante le presidenziali francesi dello scorso mese di maggio. A novembre ci saranno le elezioni di mid-term, di metà mandato: «L'ampliamento delle minacce informatiche a entrambi i partiti politici degli Usa – prosegue il presidente di Microsfot - rende chiaro che il settore tecnologico dovrà fare di più per contribuire a proteggere il processo democratico».

