Usa, espulso ex guardiano nazista Jakob Palij/ Rimandato in Germania, fu aiutante SS a Trawniki

Usa, espulso ex guardiano nazista Jakob Palij. Ultime notizie, è stato rimandato in Germania con un aereo atterrato a Dusseldorf: fu aiutante SS a Trawniki

Usa, espulso ex guardiano nazista Jakob Palij: è giunta al termine la guerra diplomatica che va avanti da diversi anni e che ha coinvolto l’ex aiutante delle SS del campo di concentramento di Trawniki. La notizia è riportata dalla Bild, che ha sottolineato che il novantacinquenne, conosciuto anche come Jakiv Palij, è stato accompagnato ieri sera alle 22.30 all’aeroporto di Teterboro, in New Jersey, ed è atterrato questa mattina, martedì 21 agosto 2018, all’aeroporto di Dusseldorf. Come dicevamo, l’ex guardiano nazista è stato al centro di una disputa diplomatica: impiegato come “hilfswilliger”, ovvero aiutante volontario, dalle SS nel campo di concentramento di Trawniki, è stato coinvolto nell’omicidio di massa di 7000 ebrei secondo quanto raccolto dagli investigatori statunitensi. Terminata la seconda guerra mondiale, Palij emigrò negli Stati Uniti nel 1949, affermando di essere un semplice contadino. Nel 1957 acquisì la cittadinanza americana, usufruendo dei benefici sociali nel distretto di Queens, a New York.

I colleghi della Bild evidenziano che decenni dopo le forze dell’ordine americane vennero a conoscenza della sua appartenenza passate alle SS, organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler, e gli revocarono la cittadinanza statunitense. A partire dal 2005 è iniziata la guerra diplomatica per tentare di espellerlo dagli Usa, dal momento che i tribunali a stelle e strisce non potevano condannarlo per i crimini commessi nel corso della II guerra mondiale. La Germania però ha sempre rifiutato tutte le richieste di Washington, alimentando il clima di tensione tra i due paesi. Ricordiamo che, oltre Berlino, anche la Polonia e l’Ucraina (luogo di nascita di Jakob Palij) si erano rifiutate di accoglierlo. Ora è giunta la svolta, con l’ex guardiano nazista che si trova a Dusseldorf, trasportato in ambulanza in una casa di cura per anziani a Warendorf, nella zona di Munster.

