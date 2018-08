Facebook chiude 652 pagine e account di disinformazione/ Ultime notizie, Iran contro USA e Regno Unito

Facebook chiude 652 pagine e account di disinformazione. Ultime notizie, l'Iran si scaglia contro USA e Regno Unito, attraverso una propaganda capillare pubblicata sul noto social network

Numerosi pagine e account falsi sono stati chiusi da Facebook nelle scorse ore. Nel dettaglio, fa sapere il noto social network, ben 652 fra pagine e profili fake sono stati cancellati per via dei legami con la Russia e l’Iran, con l’obiettivo di creare disinformazione nei confronti di Stati Uniti, Regno Unito, Medio Oriente e America Latina. Come fa sapere Facebook, dall’indagine portata avanti dalla FireEye, società di sicurezza informatica, si è scoperto che vi erano in atto quattro campagne di disinformazione, di cui tre originate in Iran, e la prima coinvolgeva ben 74 pagine, 70 account, e tre gruppi, oltre che 76 account Instagram. Obiettivo di tale campagna, «promuovere gli interessi politici iraniani, inclusi i temi anti-sauditi, anti-israeliani e pro-palestinesi, così come promuovere il sostegno per alcune politiche statunitensi favorevoli all’Iran, come l’accordo nucleare Stati Uniti-Iran».

LE PAROLE DEL NUMERO UNO DI MICROSOFT

Notevole in particolare la terza campagna, visto che riguardava ben 168 pagine (di cui una da sola conteneva più di 800mila persone), 140 account Facebook, e 31 Instagram. Anche in questo caso, venivano pubblicati contenuti contro Stati Uniti, Regno Unito e una parte del Medio Oriente. Un annuncio che arriva a poche ore di distanza da quanto spiegato dal presidente di Microsoft, Brad Smith, circa i continui attacchi hacker nei confronti delle democrazie di tutto il mondo. I social si confermano come il mezzo principale per fare propaganda politica in tutto il mondo.

