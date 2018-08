Abu Bakr al Baghdadi, nuovo messaggio del numero uno ISIS/ Ultime notizie: "Attaccate l'Europa e gli USA"

Abu Bakr al Baghdadi, nuovo messaggio del numero uno ISIS. Ultime notizie, si rivolge ai suoi seguaci e ai militanti: "Attaccate l'Europa e gli Stati Uniti"

Nuovo messaggio audio di Abu Bakr al Baghdadi

Abu Bakr al Baghdadi, leader dello Stato Islamico nonché uomo più ricercato al mondo dalle autorità statunitensi e non solo, ha diffuso un nuovo messaggio audio, come riferito poco fa dai colleghi de Il Post. Si tratta del ritorno del numero uno dell’Isis da un anno a questa parte, e il messaggio è stato giudicato autentico dagli analisti del SITE Intelligence Group. L’audio sarebbe stato registrato nelle scorse settimane, e dura circa un’ora, durante la quale al Baghdadi si concentra sui nemici dell’Isis, e non sulle enormi perdite in tema di controllo dei territori.

L’INVITO AD ATTACCARE EUROPA E USA

Si calcola infatti che negli ultimi due anni lo Stato Islamico abbia perso praticamente il 98% di ciò che controllava all’apice del suo terribile potere. Il leader dell’Isis ha ovviamente invitato i suoi seguaci e i suoi militanti a compiere nuovi attacchi terroristici nei confronti dei civili del Vecchio Continente, quanto degli Stati Uniti. Il prossimo messaggio, se al Baghdadi manterrà la “tradizione”, dovrebbe arrivare all’incirca fra un anno.

© Riproduzione Riservata.