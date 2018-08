Australia: chieste le dimissioni del premier Turnbull/ Ultime notizie: i liberali contro il proprio leader

Gravissima crisi politica in Australia. Oggi si sono infatti dimessi ben 13 ministri del governo con a capo il presidente del consiglio Malcolm Turnbull. Il Premier aveva superato due giorni fa il voto di fiducia in parlamento, ed ora si trova costretto ad affrontare un’altra bufera. Le sue intenzioni sembrerebbero però essere chiare: non ha infatti intenzione di dimettersi, come spiegato dallo stesso Turnbull in occasione di una conferenza stampa convocata d’urgenza questa mattina in quel di Canberra. Nonostante molti colleghi del partito liberale gli abbiano chiesto di abdicare, lo stesso rimane al suo posto, ed ha spiegato di essere pronto a convocare per domani un vertice del partito.

TURNBULL HA LE ORE CONTATE?

Se riceverà una mozione firmata dalla maggioranza dei deputati liberali, in cui si chiede un nuovo voto per la leadership dello stesso partito, è molto probabile che a quel punto Turnbull possa essere messo in discussione o addirittura dimettersi. «La considererei un voto di sfiducia», ha infatti commentato lo stesso Primo Ministro, che 48 ore fa aveva “battuto” il numero uno dell’Interno Peter Dutton con 48 voti contro 35. Era stato lo stesso Turnbull, come sottolinea l’edizione online de La Stampa, a chiedere il voto di fiducia, dopo il calo di voti alle elezioni del mese scorso, e le accese divisioni interne al partito.

