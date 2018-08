Dazi sulle auto, Trump minaccia i costruttori UE “25% su ogni mezzo”/ Lamborghini e Ferrari le più penalizzate

Dazi sulle auto, Trump minaccia i costruttori UE "25% su ogni mezzo". Lamborghini, Ferrari, Porsche e Jaguar le più penalizzate. Prosegue la guerra commerciale

Dazi sulle auto, Trump minaccia i costruttori UE

Prosegue la guerra dei dazi, con a capo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gli ultimi introdotti vanno a colpire pesantemente il mercato delle auto europee, visto che il tycoon a stelle e strisce ha deciso di applicare una “tassa del 25% su ogni auto esportata negli Stati Uniti dall'Unione europea”. Letta così sembrerebbe una vera e propria minaccia, in realtà i grossi costruttori di automobili del Vecchio Continente, leggasi Bmw, Mercedes, ma anche Ford ed FCA, hanno stabilimenti negli Stati Uniti, e di conseguenza il problema non sembrerebbe sussistere. A pagare sarebbero solo alcune case di "nicchia", che appunto non hanno la linea produzione in nord America, come ad esempio Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi e altri marchi di lusso.

A CHI GIOVA QUESTA GUERRA COMMERCIALE?

Resta il fatto, come sottolineato anche dai colleghi di TgCom24.it, che la politica commerciale di Trump continua ad essere fin troppo aggressiva, e sta innescando un continuo batti e ribatti a suon di tasse: tu mi tassi le automobili, io ti tasso le Harley Davidson, e così via. Vi è poi la netta sensazione che alla fine a farne le spese principalmente siano solo i consumatori finali, visto che le case automobilistiche ci impiegano poco tempo ad aumentare il prezzo di vendita delle proprie auto, in base appunto ai dazi da applicare.

