Attacco con coltello a Trappes: uccise due donne/ Ultime notizie Francia: morto l’aggressore, ISIS rivendica

Francia, armato di coltello uccide una persona: arrestato un uomo di 36enne. Ultime notizie attentato Isis, ha urlato "Allah Akbar": ferite due persone

Arrivano importanti aggiornamenti circa l’attentato avvenuto questa mattina in un sobborgo di Parigi, nelle strade di Trappes. Come riferito dall’edizione online del quotidiano La Stampa, l’aggressione è stata rivendicata dall’Isis tramite il suo canale di propaganda. Sull’attacco terroristico vi sono notizie discordanti, visto che secondo alcune fonti sarebbe morto solo una persona, mentre per altre vi sarebbero almeno due decessi con l’aggiunta di un ferito grave. Un 36enne già conosciuto dalle forze dell’ordine, avrebbe aggredito alcuni passanti con un coltello, ferendo a morte due donne, per poi essere ucciso a sua volta dalla polizia. Pare che le vittime facessero parte dello stesso nucleo famigliare dell'attentatore, e di conseguenza non è da escludere un dissidio, anche se la rivendicazione dell’Isis lascia ben poco spazio ad altre interpretazioni. Attendiamo notizie più certe a riguardo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Francia, armato di coltello uccide una persona: arrestato un uomo di 36 anni, sembrerebbe trattarsi di un attentato dell’Isis secondo le primissime informazioni in arrivo dai colleghi transalpini. Secondo quanto riportato dai colleghi di Rlt, l’attacco è stato registrato alle ore 9.30 di oggi, giovedì 23 agosto 2018, a Trappes (Yvelines): un uomo armato di coltello ha ucciso una persona e ne ha ferite altre in modo grave. Il dettaglio che lascia pensare a un attacco terroristico è l’urlo “Allah Akbar” dell’uomo nel corso dell’aggressione. Il trentaseienne è stato neutralizzato e arrestato dalle forze dell’ordine immediatamente intervenute sul posto. Il ministro dell’Interno transalpino per il momento non ha confermato l’ipotesi terroristica, attende gli esiti delle indagini degli investigatori, al lavoro in questi minuti per ricostruire la dinamica dei fatti.

A dare l’annuncio dell’arresto è stata la Polizia locale che, verso le ore 10.00, ha scritto su Twitter dell’operazione in corso in via Camille Claudel a Trappes, invitando i residenti a stare lontani dalla zona dell’accaduto. Secondo quanto rivelato da Europe 1, l’autore dell’attacco è un uomo di trentasei anni ed era già noto alle forze dell’ordine: nel 2016 era stato indagato per apologia del terrorismo. Non sono ancora chiare le condizioni dell’uomo neutralizzato dalla polizia: sembrerebbe essere rimasto gravemente ferito nel corso dell’intervento delle forze dell’ordine. Le Parisien, infine, riporta che l’uomo sarebbe andato in arresto cardiaco. Attesi aggiornamenti sulla vicenda di Trappes, sia sulle condizioni dei due cittadini rimasti feriti dall’assalto dell’aggressore che sulla natura dell’attacco, tutto lascia presagire a un nuovo evento terroristico.

??[ALERTE] Opération de police en cours, rue Camille Claudel à #Trappes, merci de bien vouloir éviter le secteur et de respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/6z7Q8u9mrZ — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 23 agosto 2018

