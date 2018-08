Nuova tribù indigena scoperta da un drone/ Video, Brasile: almeno 16 individui, "ora possiamo proteggerli"

Nuova tribù indigena in Brasile scovata grazie a un drone: l'importante scoperta avvenuta nel 2017 ma resa nota solo oggi permetterà di proteggere il popolo amazzonico.

23 agosto 2018 Emanuela Longo

Nuova tribù in Brasile scovata grazie a un drone (Pixabay)

Una scoperta incredibile ed affascinante che probabilmente non sarebbe mai avvenuta se non ci fosse stata la tecnologia dei droni. E' accaduto in Brasile, esattamente nello Stato di Amazonas, al confine con il Perù, dove alcuni ricercatori proprio grazie all'ausilio di droni sono riusciti a filmare e scovare una popolazione indigena finora sconosciuta. La Funai (Fondazione nazionale degli indios), come riporta l'agenzia di stampa Ansa, non avrebbe ancora identificato l'origine etnica del gruppo filmato e che stazionerebbe nei pressi dei fiumi Jutai e Juruazinho. Nella medesima zona erano già stati identificati almeno 11 popoli indigeni isolati ma non si esclude che possa essersi un numero maggiore, anche fino a 16 differenti comunità. Proprio facendo sorvolare dei droni sull'area oggetto di studio, il team di ricercatori della Funai ha avuto modo di notare la presenza di case, piantagioni, piccole costruzioni simili a canoe e vari strumenti rudimentali che avrebbero ovviamente attirato la loro attenzione. Sarebbero almeno 16 gli individui cha farebbero parte di questa nuova tribù amazzonica che vivrebbe da sempre isolata nella foresta e di cui nessuno, ad oggi, ne conosceva l'esistenza.

L’IMPORTANZA DELLA SPEDIZIONE

Grazie all’ausilio di droni, per la prima volta, è stato possibile filmare e quindi scoprire una tribù indigena fino ad ora ignota e che vive nella giungla brasiliana. L’avvistamento, come spiega La Stampa, è avvenuto precisamente in una vasta area di fitta foresta pluviale amazzonica nel nord del Paese. Sedici gli individui immortalati nelle immagini prodotte dal drone. Immagini e video che tuttavia non risalgono ai giorni scorsi ma ad una spedizione avvenuta nel 2017 e solo ora resi noti. Osservando il filmato è possibile notare un membro della tribù mentre cammina armato di arco e frecce ma anche un’abitazione tradizionale chiamata “maloca” e una presunta piantagione di manioca. Sconosciuti nome ed etnia della tribù mai scovata prima d’ora e con la quale non ci sarebbe stato alcun contatto. La missione era partita dopo le voci di alcuni bracconieri che avrebbero minacciato la popolazione indigena. E’ stato il responsabile della spedizione a sottolineare l’importanza di queste immagini, asserendo: “Abbiamo filmato queste scene per confermare l’esistenza di questi indigeni in modo tale da poterli proteggere”.

