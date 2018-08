Rischi Trump: tra impeachment ed elezioni midterm/ Ultime notizie Usa, Cohen e tutti i ‘guai’ sul Russiagate

Trump rischia "grosso": tra impeachment ed elezioni di midterm, tutte le ultime notizie. Michael Cohen e tutti i guai sul RussiaGate per il Presidente Usa

23 agosto 2018 Niccolò Magnani

Donald Trump (LaPresse)

Due giorni dopo, la bufera ancora non è passata: Donald Trump sta provando a difendersi in ogni modo, screditando l’avvocato Michael Cohen e provando a dimostrare che le “sparate” su Russiagate e sulle donne pagate per rimanere in silenzio sono frutto di una “vendetta personale” di chi ora non è più collaboratore del presidente. Eppure, dopo l’ammissione di colpevolezza dell’ex legale di Trump a ben 8 capi di imputazione, a spaventare la Casa Bianca sono i segreti che Cohen potrebbe aver tratto - e registrato, soprattutto - e che potrebbero essere snocciolati nei prossimi mesi in vista delle fondamentali elezioni di midterm (previste per l’autunno 2018). «So molte cose sulla collusione di Trump con i russi», avrebbe raccontato Cohen ai giudici, in attesa di poter collaborare con il procuratore Mueller che indaga da tempo ormai sul RussiaGate per provare a portare il tycoon all’impeachment. Già, proprio quest’ultimo spaventa e non poco la Trump Tower, con l’ex collaboratore (oggi in realtà super-nemico del Presidente) Steve Bannon che in maniera brutale ieri ha detto alla tv Usa, «Quello di novembre è un referendumsull’impeachment. Ogni sostenitore di Trump deve saperlo». QUI LA CRONACA DELLA GIORNATA ‘PIU LUNGA’ PER DONALD TRUMP

PRESIDENTE A RISCHIO IMPEACHMENT?

Secondo il Washington Post, la vicenda di Manafort e di Cohen è un “processo tutto incentrato sulle collusioni russe” e come riportato anche dalla stampa europea, il Corriere della Sera su tutti, la vicenda delle ultime ore vede «stringersi ancora di più il cerchio magico attorno al presidente degli Stati Uniti». Ieri su Twitter, Trump ha deciso di replicare con ironia alle esternazioni dell’ex avvocato e suo fidato collaboratore fino a pochi mesi fa: «Se state cercando un buon avvocato non rivolgetevi a Michael Cohen». Sull’ex capo della Campagna Elettorale del 2016, Paul Manafort, il Presidente esprime invece rispetto e stima umana: «si è rifiutato di inventare storie per accordarsi con gli inquirenti». In merito al rischio di impeachment, l’esperto di politica internazionale Mario Del Pero ha spiegato a Rsi (tv svizzera, ndr) come vi siano, al momento, due opzioni estreme: «La prima è che si conceda da solo la grazia, come già ipotizzato dallo stesso inquilino della Casa Bianca e dal suo legale di riferimento Rudolph Giuliani. La seconda è che cambi la maggioranza alla Camera e che questa faccia partire la procedura di impeachment. Basterebbe una maggioranza semplice, ma le cose si complicherebbero al Senato dove occorrono i due terzi dei voti».

© Riproduzione Riservata.