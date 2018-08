Egitto, Thomas Cook evacua hotel dopo morte sospetta/ Tour operator rimuove 301 clienti da albergo

Egitto, Thomas Cook evacua hotel dopo la morte sospetta di due persone. Questo quanto accaduto a Hurghada, con il noto tour operator della Gran Bretagna che ha deciso di rimuovere 301 suoi clienti dall’albergo. Ricostruiamo quanto successo: lo scorso martedì 21 agosto 2018 due coniugi inglesi, John Cooper e la moglie Susan, sono deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Il 69enne e la 63enne sono morti per attacchi cardiaci mentre si trovavano in vacanza presso lo Steigenberger Aqua Magic di Hurghada, una nota località turistica sul Mar Rosso e non sono state ancora chiarire le cause della tragica scomparsa. Il sospetto di Thomas Cook è che le due persone siano decedute a causa di una misteriosa infezione e proprio per questo motivo ha deciso di fare evacuare l'hotel.

EGITTO, MORTE SOSPETTA DI DUE INGLESI

Ma non è finita qui: il tour operator ha inoltre sostenuto che dopo la notizia della morte di John e Susan Cooper sono giunte notizie dall’Egitto di un peggioramento dello stato di salute di numerosi altri ospiti dell’hotel. Ed ecco la decisione a sorpresa: il tour operator ha contattato i suoi oltre 300 clienti e ha offerto loro o la permanenza in Egitto ma presso un’altra struttura oppure il ritorno nel Regno Unito. Inoltre, nonostante la catena di alberghi Steigenberger continua ad offrire la possibilità di prenotare stanze per soggiorni, Thomas Cook ha deciso di sospendere ogni qualsivoglia servizio. Ricordiamo, infine, che la società britannica ha sottolineato di aver ispezionato l’hotel in questione lo scorso luglio 2018, ma non erano stati rilevati problemi di alcun tipo. Attesi aggiornamenti dalle indagini sulla morte della coppia britannica, c’è ancora un mistero da risolvere…

