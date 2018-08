Hawaii, l’uragano Lane è arrivato: venti, alluvioni e frane/ Ultime notizie: Trump dichiara stato di emergenza

Hawaii, l’uragano Lane è arrivato: venti, alluvioni e frane. Ultime notizie: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza

E’ arrivato alle Hawaii, puntuale, l’uragano Lane. Da giorni gli abitanti delle splendide isole americane si preparavano con scorte di cibo, provviste di acqua e medicine, comprando anche frigoriferi portatili nel caso in cui fosse andata via l’elettricità, e sbarrando le vetrine dei negozi e le porte con pannelli di legno e sacchetti di sabbia. Ieri, puntale come un orologio svizzero, Lane ha fatto visita portando con se venti fino a 200 chilometri orari, piogge e onde altissime, provocando alluvioni e frane. Le scuole sono rimaste chiuse, così come gli uffici pubblici, mentre in molti hanno trovato riparo in appositi rifugi.

TRUMP DICHIARA STATO DI EMERGENZA

Come riferito dall’agenzia Ansa, la compagnia americana United Airlines ha cancellato tutti i voli sull’isola fino a venerdì, sia diretti verso Maui, sia in partenza dallo stesso aeroporto. Nel contempo ,il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza, mettendo a disposizione le forze federali per aiutare le popolazioni colpite dall’uragano. Il governatore dello stato David Ige, aveva invitato nelle scorse ore a fare scorte di acqua e cibo in previsione di almeno due settimane, e i supermercati sono stati letteralmente svuotati. Gli uragani, a discapito di quanto si possa pensare, non sono così frequenti nelle Hawaii o nel Pacifico Centrale: l’ultimo significativo risale addirittura al 1992, ad Iniki.

