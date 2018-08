Terremoto di magnitudo 7.0 fra Ecuador e Brasile/ Ultime notizie, ipocentro da record: profondità di 600 km

Un terremoto di forte entità è stato registrato nelle scorse ore sul confine fra l’Ecuador e il Brasile, in Sud America. Il sisma è stato di magnitudo 7.0 sulla scala Richter, nulla di così inusuale in quelle zone del mondo, ma la particolarità è che il terremoto ha avuto una profondità molto elevata, pari a più di 600 chilometri, ancor di più rispetto alla violenta scossa di 8.2 della scorsa settimana presso le isole Fiji, dove l’ipocentro era pari a 500 chilometri. Grazie anche all’enorme profondità, non si sono verificati danni a cose o persone in superficie, ma il terremoto è stato comunque avvertito dalla popolazione del posto.

LE DIVERSE RILEVAZIONI

Il sisma si è sentito in particolare nell’Ecuador orientale, nonché nella zona centro-nord della nazione brasiliana. Stando ai dati rilevati dall’EMSC, il Centro Sismologico della zona Euro-Mediterranea, la profondità precisa sarebbe pari a 651 chilometri, mentre secondo l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento avrebbe avuto una magnitudo inferiore, pari a 6.7 sulla scala Richter. Infine, secondo il centro sismologico USA, l’USGS, il sisma sarebbe stato ancora più violento, di magnitudo 7.1, e ad una profondità di 609 chilometri.

