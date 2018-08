USA, JOHN MCCAIN INTERROMPE LE CURE CONTRO IL CANCRO / Ultime notizie, "la malattia rende il suo verdetto"

Usa, John McCain interrompe le cure contro il cancro: il senatore Repubblicano affetto da una forma aggressiva di tumore al cervello. La figlia, "lui non si arrenderà".

John McCain, foto da Facebook

John McCain ha interrotto le cure contro il cancro, la forma "grave" e "aggressiva" di tumore al cervello di cui soffre da tempo. Ad annunciarlo è stata in una nota la famiglia del senatore Usa, il Repubblicano dell'Arizona che nel 2008 sfidò - perdendo - Barack Obama e che in questo primo anno e mezzo di amministrazione Trump è stato visto da molti come uno degli ultimi baluardi del Gop tradizionale dopo l'arrivo del ciclone The Donald. Nel comunicato diffuso dai media americani, la famiglia di John McCain afferma:"Il progresso della malattia e l’inesorabile avanzare dell’età rendono il loro verdetto. Con la sua consueta forza di volontà, ha adesso scelto di interrompere le cure mediche". McCain anche grazie alla sua celeberrima tempra (è un orgoglioso veterano della guerra del Vietnam) ha superato le aspettative di vita previste dai medici ma a quanto pare la malattia sta adesso presentando il suo conto più salato.

MCCAIN, UN COMUNICATO CHE SA DI ADDIO

Non si può fare a meno di notare la differenza di "tono" tra il comunicato della famiglia di John McCain e le parole pronunciate un anno fa dalla figlia. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, all'epoca la figlia Meghan sul suo profilo social era sembrata giurare battaglia al glioblastoma che affliggeva il padre:"È la persona più tosta che io conosca e neanche il nemico più crudele può spezzarlo. Il cancro può colpirlo in molti modi, ma lui non si arrenderà". Oggi invece la figlia dell'ex candidato alla Casa Bianca usa parole che hanno il sapore del commiato: ci sono i ringraziamenti verso quanti hanno manifestato il loro sostegno alla lotta del padre, verso coloro che hanno pregato e hanno dato la forza di andare avanti durante questo difficile anno. Il 29 agosto John McCain compirà 82 anni: sembra quasi una resa, forse strana per un "guerriero" come lui ma comunque piena di dignità.

